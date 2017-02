En Inglaterra se rinden ante Sánchez: "Si Wenger necesitaba ayuda, hoy Alexis le dio una mano"

Alexis Sánchez fue sin duda alguna la figura del encuentro entre el Arsenal y el Hull City por la Premier League. El delantero chileno fue el encargado de marcar los dos goles con que el cuadro de Arsene Wenger se impuso a la visita y de paso revivió en el campeonato inglés el cual sigue siendo lierado por el Chelsea quien le saca nueve punto de ventaja al equipo del goleador chileno.

A pesar de que el Arsenal se impuso con bastante claridad, el partido no estuvo excento de polémica. En el primer gol de Sánchez, el balón tocó accidentalmente la mano del chileno por lo el plantel del Hull City no dudó en ir a reclamar al árbitro el cual no escuchó sus peticiones. “Si Wenger necesitaba ayuda, hoy Alexis le dio una mano claramente”, afirmó con cierta irónia el diario Independent tras el partido.

Otro medio de Inglaterra que hizo eco de la actuación del chileno fue Daily Mail Sánchez quien además de comentar la polémica jugada, sostuvo que Alexis “demostró tener una mano derecha más confiable que Ian Wright”. Esta frase se debe a que durante la semana el ex futbolista del Arsenal puso en duda la continuidad del técnico Arsene Wenger.

En tanto, el diario inglés The Guardian también alabó el juego mostrado por el plantel de Arsenal y afirmó que “dos chispazos de Alexis le salvaron la vida” al cuadro inglés que hoy está en zona de Champions directa.

Alexis Sánchez hands Arsenal and Arsène Wenger relief against Hull https://t.co/6A2Cfb4ACK via @guardian_sport — The Guardian (@guardian) February 11, 2017

