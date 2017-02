Martín Palermo, el histórico goleador que llegó a revolucionar el ataque de Unión Española

Unión Española se llevó todas las miradas durante esta semana por el buen rendimiento que mostró en la llave contra Atlético Cerro en la Copa Libertadores. El equipo hispano eliminó con bastante autoridad al cuadro charrúa tras ganar como visita en Uruguay por 3-2 e imponerse por 2-0 en el Estadio Santa Laura.

Además de los altos puntos que se mostraron en todas las líneas, hay un factor que es fundamental en el repunte que ha mostrado Unión Española en los últimos meses y que le han permitido ser noticia a nivel sudamericano: el arribo de Martín Palermo.

El técnico argentino llegó a nuestro país a inicio del campeonato de Apertura y de inmediato revolucionó el camarín hispano. Su impronta al borde la cancha y su reconocida trayectoria marcan una diferencia en la banca, así como la entrega en vivo y en directo de consejos a los delanteros debido a su experiencia en esa posición mientras era jugador.

Las recomendaciones que entrega diariamente el Titán han sido recepcionadas de excelente forma por el plantel de Unión Española, quienes hablaron con El Gráfico Chile y no escatimaron en elogios para analizar los seis meses de trabajo que llevan bajo las órdenes del trasandino.

Uno de los que se ha visto muy beneficiado con la llegada de Palermo es Diego Churín, que elevó tremendamente su nivel en el último semestre y llegó, incluso, a ser uno de los goleadores del Apertura con 11 conquistas. “Es un referente para nosotros, tiene una calidad humana espectacular”, comienza explicando el atacante hispano.

“Tanto a mí como a mis compañeros nos da tips y consejos para enfrentar mejor los partidos. Me gustaría aprovechar este momento para rescatar la humildad y profesionalismo que tiene y de verdad estamos muy contentos con él“, sentenció Diego Churín que junto a Carlos Salom han sido catalogados como la mejor dupla ofensiva del fútbol chileno.

Otro delantero hispano que reveló parte de las conversaciones con Palermo fue el canterano Jason Flores. A pesar de que solo jugó cuatro partidos en el Apertura, el atacante sostiene que está muy satisfecho por lo que ha aprendido del estratega argentino y afirma que, durante los entrenamientos, el Titán saca a relucir toda su experiencia como goleador.

“Es un técnico que te acoge mucho, te apoya y trata de darte consejos en las prácticas. Como delanteros nos sirve mucho que él esté pendiente de nosotros, que nos esté ayudando, con los controles, con los cabezazos o cómo movernos dentro del área. Para mí es un técnico fantástico”, sostiene el delantero de 19 años, quien confiesa que es un orgullo tener a Palermo como DT.

A pesar de no ser delantero, el lateral Nicolás Berardo también se ha sorprendido por todos los consejos que le da Palermo a la línea de ataque de Unión Española. “Hay tips que claramente los da porque le salen de forma natural. Él habla como delantero entonces creo que, tanto Carlos como Diego, han absorbido y han sabido escuchar alguno de esos consejos. Creo que lo están demostrando en el torneo”, comentó el defensa, quien actualmente se encuentra fuera de las canchas por una lesión a la rodilla.

Pero los elogios hacia la figura del ex delantero no solo vienen de sus pupilos. El defensa de Universidad Católica, Benjamín Kuscevic, quien asistió al Santa Laura a ver el partido de vuelta de Unión Española con Cerro de Uruguay, confiesa la emoción que sintió la primera vez que vio a su ídolo de infancia frente a sus ojos. “La verdad que es muy impactante verlo en la cancha, queda demostrado cuando lo miras por primera vez y tienes que saludarlo cuando juegas contra ellos. Siempre lo vi jugando en Boca Juniors y me parece muy bien que ahora esté Unión”, comentó el zaguero cruzado, que podría asumir la titularidad en la UC este fin de semana debido a la lesión de Germán Lanaro.

Con Unión Española metido en la tercera fase de la Copa Libertadores, Martín Palermo espera quedar en la historia del cuadro hispano y llevar al equipo a lo más alto del torneo internacional.