Chapa de eterna promesa: la fuerte autocrítica de Diego Rojas tras salir de la UC

Diego Rojas quiere terminar con la chapa de eterna promesa. El volante nacido en Universidad Católica, hoy defiende la camiseta de Everton donde le ha costado tomar un puesto como titular: Durante el torneo de Apertura, el jugador estuvo presente durante 12 partidos logrando sumar 840 minutos. Rojas busca despegar en el fútbol chileno y por lo mismo no teme en hacer una autocrítica.

Ante la pregunta del diario La Tercera sobre las diferencias que hay entre el Diego Rojas de los 17 años y el de 21, el volante fue bastante sincero. “La verdad es que no creo que haya cambiado mucho, pero sí la forma de entrenar. Siempre fui bueno para el entrenamiento, pero ahora estoy más intenso. Y sí he cambiado que antes me quedaba más parado en la cancha y ahora tengo que marcar. Cambié el chip”, sentenció el jugador.

Considerando su edad y el talento que tiene, Diego Rojas no duda en explicar los motivos por los cuales todavía no sale del país. “Tengo que alcanzar mayor continuidad y la verdad es que no se me ha dado y eso también ha sido por culpa mía. Lo estoy buscando en Everton, pero el equipo ha estado bien y yo estoy aportando de otra forma para que cuando me toque hacerlo, sea de la mejor manera posible. El fútbol es así”, confesó el pequeño volante de Everton.

Este domingo, Rojas se encontrará con varios ex compañeros puesto que el cuadro Oro y Cielo recibirá a Universidad Católica por la segunda fecha del Clausura. En ese escenario, Rojas recuerda los motivos por los cuales decidió salir de San Carlos de Apoquindo. “Más que nada para ganar minutos. El profe Mario me dijo que quería que sumara minutos para tener mayor continuidad. ¿Sintió que no encajaba en el esquema? No sé si no haya encajado, creo que en los partidos que jugué, aporté, lo hice de buena manera”, concluye Diego Rojas quien sostiene que en ningún caso gritaría un gol frente a su ex equipo.