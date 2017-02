El gran objetivo del goleador de Deportes Iquique: "Quiero ser un jugador intocable"

Desde que llegó a Deportes Iquique, el argentino Diego Torres ha marcador goles importantes para el equipo: El 8 de diciembre pasado fue el encargado de darle a los celestes el pase para la Copa Libertadores tras anotar el 2-1 ante Audax Italiano; mientras que este viernes anotó a los 94′ el trinfo ante San Luis de Quillota.

Con 15 partido con la camiseta de Deportes Iquique y seis goles en su cuenta, el delantero trasandino afirma que por el momento su gran objetivo es seguir como titular y presentarle un problema al técnico Jaime Vera al momento de conformar el equipo para el fin de semana.

“Estoy con muchas ganas, es cierto que el triunfo me entregó mucha confianza, así que seguiré demostrando para ganarme la titularidad y ser un jugador intocable. Y para eso debo ganármelo en cada partido. Uno busca hacer el gol, no te miento, y si vienen, bienvenido sean, pero quien haga el gol no importa, lo importante es ganar y seguir peleando arriba”, sentenció el jugador de 26 años.

A pesar de que el semestre pasado se les escapó el título en las últimas fechas, Torrres sigue con la misma confianza. Por lo mismo sostiene que el próximo partido de local ante Cobresal será fundamental de cara al torneo de Clausura que recién está comenzando.

“De local nos queremos hacer fuerte y ganar. Esa es la realidad (…) el que venga a jugar acá a Cavancha le va a dolor sacar los puntos y esa es la mentalidad nuestra. Yo creo que si ganamos todos los partidos de local somos grandes candidatos de salir campeón”, sentenció el delantero al diario La Estrella de Iquique.