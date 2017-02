El camarín de Everton la tiene clara y reclama: "Se encontraron con un penal que no era"

Everton demostró ante Universidad Católica que su victoria y el buen nivel que exhibieron en la primera fecha ante Deportes Antofagasta no fue casualidad. Los viñamarinos exhibieron un gran nivel ante los cruzados y vencieron por 2 a 1 para tomar la punta del Torneo de Clausura con sus seis unidades.

Pese a que fueron superiores a los cruzados, los ruleteros no estuvieron exentos del sufrimiento y vino por un polémico penal que cobró Piero Maza en favor de la Universidad Católica por una dudosa falta sobre Santiago Silva. Cuando Everton ya ganaba por 2 a 0 y se jugaban 67 minutos, Diego Buonanotte descontó desde los doce pasos y complicó la victoria local. Sin embargo, los de Pablo Sánchez supieron aguantar.

Una vez terminado el encuentro, los jugadores viñamarinos no escondieron su enojo por el penal que le concedieron a la UC y que significó que sufran más de la cuenta para ganar. “Hicimos un partido enorme. Es un sacrificio enorme ganarle a estos equipos, hay que correr mucho y estar ordenados. Después del penal de ellos no costó y gracias a dios se ganó, corroborando que lo que hicimos en la primera fecha no fue casualidad. Se encontraron con ese penal que no era penal. Es normal que en un partido que vas ganando 2 a 0 el equipo rival arriesga, porque sabe que tiene esa presión de ir a buscar los partido”, comentó el colombiano Wilson Morelo.

Su compañero Raúl Becerra siguió la misma línea del cafetalero, quien marcó de penal la apertura del marcador, y alegó por el cobro en favor de la UC. “Hicimos todo el esfuerzo para ponernos en ventaja y muchas situaciones claras. Tuvimos un muy buen primer tiempo y sabíamos que en el segundo tiempo ellos tenían la obligación de buscar. Se dio un penal que no lo es, pero fuimos superiores y nos quedamos con los tres puntos”, concluyó.