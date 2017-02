Vitamina Sánchez reclamó por el penal de la UC: "Los árbitros tienen que estar más atentos"

El técnico Pablo Sánchez vive un buen momento en Everton. Este domingo, el cuadro de la quinta región sorprendió gratamente al mostrar un aplaudible rendimiento en el duelo en que venció por 2-1 a Universidad Católica en el Sausalito y que lo deja en lo alto de la tabla del Clausura con seis unidades.

Pero la victoria del conjunto viñamarino no estuvo exento de polémicas. Primero fueron los cruzados los que alegaron por un penal cobrado a Wilson Morelo tras falta de Guillermo Maripán, que el propio colombiano se encargó de convertir en gol, y luego vinieron los reclamos de los locales por la pena máxima que le otorgaron a la UC por una falta sobre Santiago Silva que Diego Buonanotte transformó en gol.

En Everton no quedaron nada conformes con este cobro, que significó el descuento de la UC y que los acercó a un posible empate que finalmente no llegó. Por eso, Pablo Sánchez, DT de los ruleteros, salió a reclamara por el cobro de Piero Maza. “Tuve la posibilidad de ver la jugada y según mi visión no hay penal. Eso me genera una preocupación porque terminamos angustiados producto de esa situación. Son jugadas determinantes y hay que tener cuidado, los árbitros tienen que estar más atentos”, afirmó Vitamina.

En conferencia de prensa, el DT de Everton también analizó el planteamiento que tuvieron ante la UC. “Salió un partido como lo habíamos pensando, sobretodo el primer tiempo. Tuvimos la posibilidad de anular a los lanzadores de la UC, porque ellos son muy verticales y eso era una preocupación. El equipo lo hizo muy bien, administró bien el balón”, comentó.

A pesar de que ahora están liderando el campeonato, Vitamina Sánchez toma con tranquilidad este nuevo escenario. “Nosotros sabemos que nuestra lucha sigue siendo la de abajo y ojalá que tengamos la fortuna de seguir por este camino. No podemos dejar de pensar en la parte baja de la tabla”, afirmó el DT de Everton quien actualmente se encuentra en la décima posición de la tabla acumulada.