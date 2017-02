Waldo Ponce amargó el debut de Santiago Wanderers en el Torneo de Clausura

Luego que suspendieran su encuentro ante O’Higgins, válido a la primera fecha del Torneo de Clausura, por la emergencia que azotó al país por los incendios forestales, Santiago Wanderers viajó el domingo hasta la octava región para cerrar la segunda jornada ante Universidad de Concepción y hacer su debut en el campeonato. Pese a la ilusión que tenían los de la quinta región, comenzaron con el pie izquierdo y cayeron por 1 a 0 ante los del Campanil en el estadio Ester Roa.

El único tanto del encuentro fue convertido por Waldo Ponce, quien, a los 26 minutos, convirtió un dudoso penal cobrado por Héctor Jona. El defensor, que ha sufrido en el último tiempo por una rebelde lesión en el tendón de Aquiles, celebró con todo el segundo gol que ha convertido desde que volvió a Chile en la temporada 2014/2015. Precisamente, la otra anotación también fue a los caturros y fue el pasado el 10 de noviembre de 2015.

“He tenido una mala suerte increíble con mis lesiones y esto (el fútbol) es lo que me gusta y motiva. Hoy demostramos que cuando nos toca defender no le hacemos el quite, corrimos detrás del balón y Wanderers siempre tuvo el control. Corriendo también se puede ganar”, dijo el defensor a CDF.

Con esta victoria, Universidad de Concepción sigue con canasta limpia y sumó seis unidades en el Torneo de Clausura. En la próxima fecha enfrentarán a Deportes Antofagasta, el domingo 19 de febrero desde las 12:00 horas en el Bicentenario Calvo y Bascuñán.

Santiago Wanderers, en tanto, tendrá un duro compromiso ante Universidad Católica en el Elías Figueroa de Playa Ancha, el próximo sábado 18 de febrero a las 12:00 horas.