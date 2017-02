Carlos Espinosa se suma a las bajas de la UC: "Tengo tres tobillos en uno"

Universidad Católica presentó una nueva baja de cara al compromiso que sostendrán este sábado ante Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, ya que el volante Carlos Espinosa quedó descartado para el choque.

El jugador se lesionó en la caída ante Everton y en conversación con radio ADN, explicó su lesión. “Tenía muchas ganas de jugar y en una jugada fortuita piso el tobillo de Ochoa sin verlo y se me va el tobillo y empeine hacia arriba, intenté seguir, pero el dolor no me dejaba seguir”.

Espinosa se realizó chequeos médicos y este miércoles tendrá los resultados para determinar cuanto tiempo estará fuera de competencia, aunque anticipó que “está difícil porque ahora tengo como tres tobillos en uno”.

Espinosa se suma a la baja de Germán Lanaro y José Pedro Fuenzalida, quienes también quedaron ausentes del duelo ante los ruleteros.