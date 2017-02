La Gata Fernández y su nivel en la U: "Si no alcanza, en junio me tendré que ir"

A pesar de que Universidad de Chile venció a Deportes Temuco en la segunda fecha del Torneo de Clausura, el nivel del elenco estudiantil presentado en el Estadio Nacional no fue bueno. El equipo de Ángel Guillermo Hoyos ganó por la cuenta mínima con un autogol de Luis Marín, y tuvo poca profundidad en ataque.

Gastón Fernández, atacante de la U, analizó el presente de su equipo, pero le bajó el perfil a las dudas que dejó en el juego. “Son dos fechas y si bien es torneo corto, me parece que es difícil hacer un análisis mucho más profundo”.

“Vamos a encontrar un nivel mucho mejor cuando haya un equipo sólido, porque el semestre pasado no lo fue. Tenemos la obligación de vernos mucho mejor. Creo que este equipo puede dar muchísimo más con el plantel que tenemos”, añadió La Gata.

Además, el ex delantero de Estudiantes de la Plata habló sobre las críticas que ha recibido desde que arribó a los azules, donde a pesar de ser el goleador de su equipo en el Torneo de Apertura con ocho goles, no mostró su mejor versión y fue criticado, incluso, por Víctor Hugo Castañeda, ex estratega de la U.

“La verdad no tengo dudas que el cambio del hincha conmigo fue tras la declaraciones de Castañeda. Es parte del juego, un partido, y a partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar. Pero no quiero generalizar, hay mucha gente que me apoya y respalda, porque es difícil no estar en tu país y sentirte cómodo como estamos con mi familia”, señaló.

“La verdad es que soy lo que soy, más de lo que se ve de mí quizás no lo verán. Si no alcanza (mi nivel) en junio me tendré que ir. Intento dar todo, entrenarme bien. Es fútbol, a veces la gente piensa que uno sólo puede solucionar los problemas, es un equipo. Estoy tranquilo con lo que estoy haciendo desde que llegué, no me vuelve loco lo que puedan pensar o decir”, disparó el argentino.

“Hay una visión o algo puntualizado sobre mí que va más allá de lo futbolístico. Tengo que mantenerme al margen y no preocuparme de lo extrafutbolístico”, añadió el ex River Plate.

Fernández también alabó a Ángel Guillermo Hoyos, en quien confía que le hará mostrar su mejor rendimiento en el conjunto laico.

“Estoy bien, contento porque encontré un entrenador en el que tengo la seguridad que pude sacar el mejor rendimiento mío en este semestre. Por eso también la decisión de quedarme fue por ese motivo, porque necesitaba tener un DT de sus características, que me diera la confianza y que quiera ser protagonista todo el tiempo”, señaló La Gata.

“He desechado propuestas por una cuestión de querer mostrarme mucho mejor que el semestre pasado. Veremos si a partir de esta tercera fecha se pueda dar mejora, tanto lo mío como lo del equipo”, añadió el trasandino.

El atacante también analizó el encuentro que jugarán ante Huachipato, que tendrá como novedad una posible titularidad de Yeferson Soteldo, uno de los jugadores más destacados en el Sudamericano sub 20 en la clasificación de Venezuela al Mundial de la categoría

“No solamente nos puede llegar a preocupar un jugador, porque Huachipato es un equipo difícil de enfrentar, que tiene una idea ofensiva importante. Será un partido entretenido, lindo, porque a nosotros también nos gusta salir a buscar la victoria”, aseguró Fernández.

El encuentro entre azules y acereros se jugará el próximo viernes 17 de febrero, en el Estadio Cap de Talcahuano a las 19:30 horas.