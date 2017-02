Pellegrini: "Creo que ahora se valora un poco más mi trabajo en el City esos tres años"

Desde China, donde dirige al Hebei Fortune, el técnico chileno Manuel Pellegrini analizó la campaña de su colega Pep Guardiola al mando de su ex club, Manchester City.

En este sentido, en una entrevista con el diario Marca de España, el Ingeniero sostuvo que “creo que valora un poco más mi trabajo allí esos tres años. No es fácil ganar la Premier”, agregando que “miren el Chelsea de este año, que el pasado no la olió. Hay un mito que dice que el City es el que más dinero tiene, pero ahora ya hay cinco equipos que gastan mucho. Quizá muchos pensaban que con la llegada de Pep, iban a ganar la Premier con 15 puntos de diferencia, y no, en Inglaterra la cosa no es así”.

Pellegrini reveló que el anuncio de la llegada de Pep al City cuando aún era técnico del conjunto inglés afectó en su relación con los jugadores. “Ya no hacía tanta elaboración en el medio y hacía un juego más directo, también porque la propia competición lo exige. Nos costó mucho, sobre todo tras anunciarse que venía Pep. A partir de ahí, la relación con los jugadores fue más complicada. La autoridad no era la misma. Cuando ya se sabe que habrá nuevo técnico, el ambiente cambia. Pero aún en ese tercer año, llegamos a semis de Champions”.

Sobre cómo se produjo su salida y el hecho de anunciarlo publicamente antes del fin de temporada, el técnico chileno confesó que “si me pregunta si hoy en día lo hubiera hecho de otra forma, le digo que sí, que hubiera esperado hasta el final de temporada. Fue iniciativa mía, pero lo haría de otra forma. Pero había tanto rumor… que me incomodaba”.

Respecto a la posibilidad de dirigir algún día a la selección chilena, Pellegrini fue claro: “Hay un problema: me gusta mucho el trabajo de campo, estar en la cancha todos los días, y no cada dos meses, como le pasa a un seleccionador. Dicho esto, y no quiero que nadie se sienta amenazado en su trabajo, si algún día estoy allí, tras cumplir mi etapa europea, y el fútbol chileno me quiere, se puede analizar. Pero también le digo que puedo aportar mucho a mi país sin ser seleccionador puro, como director de selecciones, por ejemplo”, cerró.