Roberto Gutiérrez mantiene la calma ante bajo rendimiento de la UC : "No lo veo tan grave"

Tras 190 días sin jugar, Roberto Gutiérrez está de regreso. El fin de semana pasado, el delantero de Universidad Católica volvió a vestir la camiseta de la UC en la derrota por 2-1 ante Everton. En el duelo ante los ruleteros el equipo de Mario Salas mostró un juego lento y más bien predecible, situación que dejó muy preocupado a los hinchas.

“Yo no lo veo tan grave como lo puede analizar el resto. Hay partidos que se pueden ganar 1-0, otros que se empatan, el torneo pasado también nos pasó muchos partidos. Tuvimos ocasiones para convertir, así que no podemos decir que no las hemos tenido”, afirmó el delantero.



En conferencia de prensa, el atacante de la UC afirmó que la única forma de revertir el mal juego es en los entrenamientos. “Hay que trabajar. Seguro es un trabajo en equipo tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, y ante eso, hay que mejorar los errores que cometimos en el partido con Everton para que no vuelvan a ocurrir y no empezar de atrás en el marcador”, sentenció.

Ante Everton, Gutiérrez estuvo 45 minutos en la cancha. Su rendimiento, a pesar de no haber marcado, lo dejó bastante contento. “Claramente hay un contraste con mi situación a la grupal porque hace mucho tiempo no jugaba en un partido oficial y se me dio el fin de semana. Contento por haber vuelto a jugar y por el rendimiento que tuve cuando me tocó, pero claramente no se logró el objetivo y es una enseñanza para trabajar de cara al fin de semana”, concluyó el atacante.