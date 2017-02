Yeferson Soteldo no se acompleja por la estatura: "Los mejores jugadores son pequeños, me siento orgulloso"

Yeferson Soteldo es una de las grandes contrataciones del torneo de Apertura. El jugador venezolano 19 años firmó por Huachipato y de inmediato viajó a Ecuador donde fue parte del Sudamericano Sub 20 donde su selección logró clasificar al Mundial de Corea de la categoría. En el campeonato, Soteldo fue una de las figuras de su país.

Una de las cosas que sorprendió durante su participación en Ecuador fue que a pesar de su baja estatura (1,60 metro), el volante de Huachipato pudomarcar importantes diferencias con respecto a sus pares.

“La estatura no tiene nada que ver con jugar bien o no. Para mí, los mejores jugadores son pequeños, como Lio Messi. Así tengo más equilibrio y rapidez. Me siento muy orgulloso de tener este tamaño. En Venezuela era el más pequeño del campeonato, pero no me afectó en nada. Por el contrario, me ayudó bastante porque hice muchas cosas buenas”, afirmó el jugador.

En conversación con el diario La Cuarta, el volante también se refirió a su llegada a Huachipato afirmando que “es un club muy familiar. Siento que tomé la decisión correcta viniendo aquí. Quiero seguir creciendo y ayudar al equipo. Estoy muy contento”.

En la tercera fecha del torneo de Clausura, Huachipato se enfrentará a Universidad de Chile. El duelo está programado para este viernes a las 19:30 hrs y Soteldo no duda en comentar que quiere estar sí o sí ante los azules: “No me genera presión debutar contra la ‘U’. Quiero seguir demostrando mi nivel y mi idea es jugar el viernes. Físicamente estoy bien”.