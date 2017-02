En Estudiantes de la Plata esperan a la Gata Fernández: "Las puertas del club están abiertas para él"

Durante los últimos meses, los hinchas azules han volcado sus críticas en Gastón Fernández debido al bajo rendimiento que según ellos ha tenido desde que llegó a Universidad de Chile. El jugador intentó defenderse afirmando que “soy lo que soy, más de lo que se ve de mí no van a ver. Si no alcanza, en junio me tendré que ir o seguiré en el club. Intento dar todo, intento entrenarme bien, desde que llegué estuve en todos los partidos”.

En el caso de que el jugador efectivamente quiere salir de la U en junio hay un equipo que lo recibe con los brazos abiertos: Estudiantes de la Plata, club donde el volante jugó antes de venir a nuestro país.

“Además de haberlo tenido como jugador, me siento muy allegado a él, pues seguimos teniendo diálogo permanente y una muy buena relación, por lo que las puestas de Estudiantes están abiertas para él y para los jugadores que han conseguido cosas importantes en este club, tal como las logró él. Le tengo un aprecio especial, como jugador y persona”, afirmó el técnico del cuadro argentino, Nelson Vivas.

En conversación con el diario El Mercurio, el entrenador afirmó que “hay que ver, de acá a junio puede pasar un montón de cosas. Es tan dinámico el fútbol, que nada sabe qué pasará. Pero si depende de mí, Gastón será bienvenido”

Debido a su cercanía con la Gata Fernández, Viva no dudó en salir a defender al volante de las críticas de los hinchas azules con respecto a su temperamento en la cancha. “No es un jugador frío, es temperamental, pero dentro de sus características. No es Arturo Vidal, tiene otras virtudes. Eso deberían habérselo preguntado ante de contratarlo”, concluyó.