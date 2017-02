Lucas Ontivero hizo analogía entre la Gata Fernández y Lionel Messi

Lucas Ontivero llegó a Universidad de Chile en enero de 2017 para ayudar a revertir el mal año de los azules en 2016, donde vivieron una de las campañas más bajas de la mano de Sebastián Beccacece y que luego no pudieron levantar con Víctor Hugo Castañeda.

También hubo rendimientos que fueron cuestionados, como el de Gastón Fernández, quien a pesar de ser el goleador de la U del Torneo de Apertura con siete anotaciones, fue uno de los más criticados.

Ontivero respaldó al experimentado delantero trasandino e hizo una analogía con Lionel Messi, astro argentino de Barcelona.

“Sé que la Gata en Argentina es un ídolo y obviamente es un tremendo jugadorazo. Es mi compañero y yo tengo que apoyarlo. Poco a poco irá mejorando, son cosas del partido que se dan. Messi ayer (ante PSG) ni apareció y es el mejor del mundo. Creo que tenemos darle para adelante y bancar a los jugadores”, aseguró el ex Independiente.

Además, el extremo de 22 años reveló la presión que siente como jugador azul y afirmó que intenta apartarse de las críticas que pueda llegar a recibir en su paso por los azules.

Messi ayer (ante PSG) ni apareció y es el mejor del mundo. Creo que tenemos darle para adelante y bancar a los jugadores

“Cuando entré a la cancha no sabes cómo me tiritaban las piernas. Obviamente me da miedo pensar que las cosas me van a salir mal. No sabes si se te va a dar bien o mal y gracias a Dios se dio todo bien contra Temuco. No me gusta mucho ver tele, hacerme mala sangre porque lo sufrí. Cuando estaba en Turquía (en Galatasaray) se esperaba mucho de mí, las cosas no se dieron y me empezaron a atacar. Ahora me aislo de todo para sentirme mejor. Si escucho críticas me da tremendo bajón”, señaló Ontivero.

El trasandino también habló sobre el valor de David Pizarro en la interna del plantel y aseguró que en el camarín intentan estar todos unidos. “La verdad es que es un jugador extraordinario. Obviamente pesa en el camarín, pero somos uno en el camarín, estamos tan unidos que no nos fijamos en ese tema. Obviamente siempre lo estoy viendo, observando la cosas que hace y las cosas que no, como también lo hago con la Gata (Fernández), Mati (Rodríguez)”.

Por otra parte, Ontivero se refirió a la lucha por un lugar en el equipo titular con Sebastián Ubilla, quien se recuperó de una fractura expuesta sufrida a fines de abril. Ambos jugadores son opción en la zona derecha del ataque de la U.

“La verdad es que es un ídolo y un tremendo jugador, pero somos compañeros, no hay mucha rivalidad. Ahí va a depender del entrenador para ver quién está mejor para jugar. Sé que se está recuperando bien, pero yo también estoy jugando”, sentenció el ex Fénix.

Además, el argentino habló sobre el encuentro que jugarán los laicos y Huachipato el próximo viernes 17 de febrero, por la tercera fecha del Torneo de Clausura. “Por lo mostrado por el entrenador, se ve que Huachipato es muy intenso. Será un partido lindo”, concluyó.