Cristián Arán amenaza a Colo Colo: "Intentamos atacar a todos los equipos"

O’Higgins debutó en el Torneo de Clausura con un valioso triunfo 2-0 ante Unión Española en El Teniente, luego de que su encuentro de la primera fecha ante Wanderers haya sido postpuesto.

El elenco de Cristián Arán, quien dirige al primer equipo de los Celestes desde diciembre de 2015, mostró ante los hispanos un juego en la misma línea de lo que ha desarrollado en el último año, donde estuvo peleando los dos campeonatos.

Y el próximo desafío de O’Higgins es ante Colo Colo, cuadro al que enfrentará en el estadio Monumental el próximo sábado 18 de febrero. A pesar de que los albos han sido el mejor equipo en lo que va del campeonato, Arán aseguró que saldrá a buscar el triunfo.

“Nosotros intentamos atacar a todos los equipos en cualquier campo. A veces se puede y otras veces no, la idea del partido es ésa. Siempre lo hemos intentado. Quizás los equipos como Colo Colo no encuentran muchos rivales dispuestos a pelear el partido en su propio campo. Creo que eso genera mucha incomodidad”, aseguró el trasandino.

El entrenador también analizó al Cacique, al que alabó por la idea de juego que tiene desde que Pablo Guede llegó a Pedrero.

“El sábado nos vamos a encontrar con un equipo muy complicado. Colo Colo es un equipo que juega muy bien, que tiene muchos puntos altos y jugadores de jerarquía. Es un equipo que en el final del campeonato pasado había dado muestras que tenía clara la idea, la habían asimilado, jugaba bien e inició el año de la misma manera”, señaló el estratega.

Además, le bajó el perfil a la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores en la segunda fase del torneo tras caer ante Botafogo.

“Relativizar la competencia internacional a pasar o no, y que deterimne éxito o fracaso, es injusto. He visto equipos que han pasado de fase que son inferiores a la idea de Colo Colo, pero a ellos le tocó Botafogo y no es un detalle menor”, concluyó Arán.