Martín Palermo: "Que el hincha se quede tranquilo, haremos todo lo posible en La Paz"

Un empate a los 93 minutos, cuando el partido expiraba, dejó con vida a Unión Española ante The Strongest, de cara a la vuelta del próximo jueves que disputará en la altura de La Paz en busca de un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras el agónico empate de Diego Churín, el técnico de los Rojos analizó la igualdad mostrando conformidad por el resultado final. “A medida que pasaron los minutos y nos fuimos metiendo más en el partido, disminuimos la ansiedad y tuvimos más protagonismoNos costó muchísimo encontrar los espacios y en la búsqueda llegamos al gol. Me voy contento con el resultado”, reconoció el DT.

“The Strongest es un equipo preparado con un entrenador que sabía lo que quería lograr en Santiago. No todos los partidos pueden ser lindos y al final logramos el empate y que el hincha se quede tranquilo porque haremos todo lo posible en La Paz. La clasificación está ahí y tenemos potencial para ir a marcar un gol”, complementó el ex delantero.

Sobre la expulsión de Jorge Ampuero, quien calificó como una sensible baja de cara a la revancha, Palermo comentó que “hablé con el árbitro y me dice que fue un insulto, quizás Jorge dijo un insulto para sí mismo por la calentura del partido. Jorge me dice que no fue dirigido al árbitro”.