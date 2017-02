Ángelo Sagal recordó cuando fue rechazado en Colo Colo por "chico y muy flaco"

A sus 23 años, Ángelo Sagal emerge como una de las figuras de mayor proyección en el contexto del fútbol chileno. Su buen rendimiento en Huachipato y su interesante irrupción en la Selección en la China Cup lo tienen en la mira de los denominados grandes, sin embargo su historia con los clubes poderosos no siempre fue dulce.

Precisamente con Colo Colo, el delantero acerero no conserva un buen recuerdo. “Tenía 13 años, jugaba de 10 o volante ofensivo y me fui a probar a Colo Colo, pero al final no se dio”, contó el oriundo de Talca en entrevista con La Tercera.

“Me tuvo el Pillo Vera y después el León Astengo, pero él me dijo que era chico y muy flaco y que no iba a quedar en el club. Estuve a una semana de quedarme, incluso Juan Gutiérrez me había pedido los papeles para el colegio. Estaba en una pensión que me puso Colo Colo”, prosiguió.

El zurdo reveló que “después me dijeron que me quedara entrenando una semana más, pero ya estaba en el terminal para irme a Talca. Mi papá me llamó diciéndome que aprovechara esa oportunidad, pero yo dije: ‘no, ya me dijeron que no; me voy’. Me dolió. De esa generación, hoy Juan Delgado está en España, Claudio Baeza sigue en Colo Colo y Jorge Troncoso está en UdeC. Quería quedarme en Colo Colo por ser un equipo grande y todo lo que significa, pero no bajé los brazos”.

Incluso confesó que cuando niño se consideraba hincha del Cacique. “La verdad, cuando chico sí. Ahora me enfoco en el club donde estoy y no soy hincha de ningún club, sólo de Huachipato”, planteó.

Más allá de ese recuerdo poco grato, Sagal goza su buen presente. “Es un momento feliz el que vivo y se me ha dado la posibilidad de jugar mejor, pero hay muchos otros jugadores que sobresalen en el torneo. Mira a (Esteban) Paredes, donde juega lo hace bien. Sólo estoy tranquilo y con los pies en la tierra”.

Por lo mismo se toma con calma su potencial futuro en algún elenco de mayor convocatoria y la posibilidad de volver a la Roja. “Tengo que seguir por el mismo camino. Se me dio la oportunidad y lo hice de la mejor manera, pero no sirve de nada si bajo mi rendimiento en Huachipato. Debo mantener el nivel que me llevó a la selección adulta. La clave es seguir igual. No me esperaba el llamado, porque la nómina estaba hace mucho tiempo, pero dio frutos lo que hice en el torneo”, sostuvo.