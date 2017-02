Fernando Meneses quiere llegar a su mejor versión en Unión: "Sé que puedo dar mucho más"

La llegada de Fernando Meneses a Unión Española fue bastante sorpresiva. Tras un semestre lleno de lesiones y varios minutos como suplentes, el jugador chileno decidió dejar el Veracruz de México y aceptar la propuesta de Martín Palermo la cual incluía participar en la Copa Libertadores.

Tras varias semanas en el club, Meneses acepta hablar con El Gráfico Chile y confianza cómo ha sido su regreso a nuestro país. “Me han tratado super bien desde que llegué, me han hecho sentir uno más. En el torneo nacional no se nos han dado los resultados como queremos, pero bueno es parte de esto. Sabemos que los equipos se preparan muy bien así que solo nos queda pensar en Temuco y en los tres puntos”, sentenció el jugador quien participó como titular en el empate 1-1 ante The Strongest.

Antes de regresar a Unión, el último partido que jugó Meneses en Chile fue por Univesidad Católica el 8 de noviembre del 2014 ante Unión la Calera. Luego de tres años en México, el hispano aplaude el actual momento de la liga chilena. “Jugué casi toda mi vida acá y es una liga que ha crecido mucho durante los últimos años. Tiene muy buenos jugadores así que espero adaptarme bien nuevamente a lo que quiere Martín para así poder estar en mejor funcionamiento. Sé que puedo dar mucho más así que esperar que los minutos y el ritmo me puedan entregar esa soltura para así si aportar al equipo”, comentó Meneses con bastante autocrítica.

Además de jugar la Copa Libertadores uno de los factores que impulsaron a Fernando Meneses a regresar a nuestro país fue la presencia de Martín Palermo y su cuerpo técnico. El volante hispano no escatima en elogios para su nuevo jefe y afirma que es “muy sencillo, muy humilde. Imagínate, como jugador lo ganó todo. Siempre está preocupado del jugador, desde el que no juega hasta el titular, prepara muy bien los entrenamiento; siempre está hablando. Estoy feliz con él y el cuerpo técnico. Espero que con el correr de los partidos le podamos retribuir con triunfos todo lo que nos han dado”.

Para finalizar, Meneses afirmó que la presencia de Juan Antonio Pizzi en el duelo ante The Strongers es bastante positiva. “La Roja es algo que siempre ilusiona. La selección es algo muy importante para un jugador, pero se que tengo que hacer las cosas bien acá y eso finalmente vendrá de la mano. Por ese lado estoy tranquilo. El profe me conoce bastante bien pero creo que tengo que agarrar mucho más ritmo para poder dar el rendimiento que quiero dar”, comentó el jugador nacional.