Fiscalía investiga documentos de contabilidad forense desaparecidos en la ANFP

Continúan los coletazos de la gestión de Sergio Jadue al mando de la ANFP. Ahora otro polémico episodio estalló dentro de Quilín, ya que Deloitte, la empresa encargada de realizar la contabilidad forense fue acusada de entregar dos libros con hojas desgarradas.

Según informó El Mercurio, Leonel Galaz, contador de la ANFP por los últimos 27 años, quien había declarado ante la PDI en diciembre de 2016, aseguró que los libros contables tenían irregularidades, una vez que Deloitte lo devolvió después de su investigación.

“Luego de haber puesto a disposición toda la documentación contable a Deloitte para su auditoría, advertí, dentro de la revisión que realicé personalmente, que había documentación que no se encontraba en regla, dentro de las cuales había dos tomos empastados de documentación contable que se encontraban con claros signos de haber sido forzados y de hojas desgarradas. Respecto de tal situación, nunca fui advertido por Deloitte”, contó Galaz a la Brigada de Lavado de Activos de la PDI.



“Procedí a enviar correo a Claudio Tessa (gerente de la ANFP) de esta situación, quien a su vez me señaló que se había contactado con la empresa y que ellos me contactarían, lo cual a la fecha no se ha concretado”, añadió el contador en la declaración.



Deloitte se excusó, asegurando que eran protocolos internos. Además, la empresa cuestionada por Galaz reveló que alertó al contador de la ANFP que el 3 de mayo de 2016 faltaban comprobantes de rendiciones de Mauricio Etcheverry por $5,5 millones, $60,5 millones, $12,6 millones y $38,5 millones. En total, los $117 millones sin respaldo que sirvió de sustento para la querella criminal que la ANFP presentó en octubre pasado.

Además, desde la Fiscalía confirmaron que la PDI tomó declaraciones a funcionarios de Deloitte. De esta forma, la ANFP amplió la querella criminal y hoy la Fiscalía lo investiga.