La furia de Sánchez y el error de Palermo: La trastienda del angustiante empate de Unión Española

La furia de Diego Sánchez

La tribuna del Estadio Santa Laura fue una verdadera caldera durante el encuentro ante The Strongest. Los hinchas de Unión estaba enfurecidos con el rendimiento del equipo y no dudaron con enfrascarse en una dura discusión con el arquero Diego Sánchez quien apenas terminó el primer tiempo se acercó a los fanáticos hispanos y los encaró por la forma en que criticaban al plantel.

La jornada negra de Fernando Meneses

Una de las grandes bajas para este encuentro fue Felipe Seymour quien quedó descartado por dolencias físicas. En su reemplazo, Palermo envió a Fernando Meneses como volante de contención lo cual fue un verdadero error: el refuerzo hispano se notó fuera de puesto, muy desordenado y poco preciso con las marcas. A los 17′ del segundo tiempo, el técnico argentino aceptó su equivocación y sacó a Meneses del campo. En su reemplazo ingresó Oscar Hernández.

La contramufa se hizo presente en el Santa Laura

De acuerdo a los códigos del fútbol, jamás se debe tocar un trofeo en la previa del partido. Al parecer esa tradición no la conocía el técnico The Strongest, César Farías, quien al bajar del bus en el Estadio Santa Laura se encontró de frente con una replica de la Copa Libertadores; ante lo cual no dudó en acercarse, tocarla y persignarse. El tigre salió con vida de Independencia y la contramufa, sirvió.

Seis segundos duró limpio el partido

Desde el primer minuto de juego se supo que sería un partido bastante duro y que ninguno de los dos equipos dejaría escapar los tres puntos. Para sorpresa de todos los asistentes del Santa Laura, a los seis segundos se comenzar el encuentro el árbitro del encuentro sacó la tarjeta amarilla a Pablo Escobar por fuerte falta sobre Pablo Galdames.

Juan Antonio Pizzi fue visita ilustre

A pocas semanas de que se reinicie las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, el técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, arribó hasta el estadio Santa Laura para observar el encuentro. “No vengo a ver a nadie en especial”, afirmó el estratega quien sin duda alguna puso atención especial en el rendimiento de Pablo Galdames y César Pinares.

La puntualidad ejemplar de los equipos

En la mayoría de los partidos de fútbol los árbitros sufren desde el comienzo debido a que los equipos se retrasan en salir de los camarines a la cancha. Pero esta noche en el Santa Laura pasó todo lo contrario: Si bien el partido estaba programado a las 21:00 hrs, a eso de las 20:48 ambos los equipos ya estaban en la césped. Debido a que no se puede adelantar el comienzo, los jugadores tuvieron que esperar cerca de 10 minutos para que rodara el balón.