Guede elogió a O"Higgins y advirtió a sus jugadores: "No tenemos que entrar en el partido que ellos quieren"

Colo Colo enfrentará este sábado a las 20:00 horas a O’Higgins por la tercera fecha del torneo de Apertura en el estadio Monumental y el entrenador Pablo Guede, en la previa del compromiso anticipó un partido muy complicado.

“A todos los rivales los miramos con respeto nosotros y sabemos que en los últimos dos partidos nos ganaron de muy buena forma. Creo que es un gran equipo con un entrenador que juegan a lo que quieren, con tres puntas que son muy rápidos y tienen claro a lo que juegan y lo transmiten partido a partido”, dijo Guede en rueda de prensa.

“Es un equipo muy complicado y tiene las cosas muy claras de lo que tiene que hacer en cada momento del partido. Tienen tres puntos con Role con media punta y sus defensas corren muy bien. Nosotros tenemos que intentar no entrar en el partido que ellos quieren”, agregó el técnico del Cacique.

Durante la semana, Esteban Paredes presentó problemas físicos, sin embargo, Guede fue claro en indicó que “el ‘Tanque’ está bárbaro. Todos los jugadores son fundamentales, no sólo él, pero el Tanque no tiene nada, no es más ni menos que los cuidados que tiene desde que llegamos”.

“Esteban (Paredes) no puede estar al nivel que está si es que no tenemos el nivel del equipo al que tenemos ahora”, agregó.

El entrenador de los albos tiene definido el equipo para enfrentar a O’Higgins y anticipó que Mark González “va a la banca y jugará los minutos que estime conveniente. Ninguno que llega era para ser titular, menos con el nivel del equipo”.

Sobre Jaime Valdés quien fue al banco de suplentes sostuvo que “nunca perdí la confianza en él, para mi Jaime puede jugar en cualquier lado. Para mí es un jugador determinante. Trato de poner al que crea que está mejor en la semana y al que creo que estará bien para ese partido”.

Finalmente se refirió al robo que sufrió Colo Colo este viernes y aseguró que “me enteré recién, nos robaron las camisetas y esas cosas y que se encarguen los que tienen que encargarse de eso”.