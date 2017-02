Jorge Osorio no dirigirá en la tercera fecha tras polémico arbitraje

La ANFP dio a conocer los árbitros que dirigirán los partidos de la tercera fecha del Torneo de Clausura y Jorge Osorio, quien protagonizó un polémico episodio el último fin de semana, no estará presente.

El último fin de semana, el referí anuló un gol de Carlos González en el encuentro entre Huachipato y Temuco, luego de que Rafael Troncoso, cuarto árbitro, avisara a Osorio que en la transmisión televisiva afirmaban que había mano de Leonardo Povea en el origen de la jugada.

De todas formas y a pesar de estar involucrado, Troncoso sí fue designado, ya que pitará el duelo entre Palestino y Audax Italiano, el sábado a las 17:30 horas en La Cisterna.

Estos son todos los árbitros para la tercera fecha de Torneo de Clausura.

Viernes 17 de febrero

17:00 horas, Deportes Iquique vs. Cobresal estadio Cavancha, Carlos Ulloa

19:30 horas, Huachipato vs. Universidad de Chile, estadio CAP, Patricio Polic

Sábado 18 de febrero

12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad Católica, estadio Elías Figueroa, Julio Bascuñán

17:30 horas, Palestino vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Cisterna, Rafael Troncoso

20:00 horas, Colo Colo vs. O’Higgins, estadio Monumental, Franco Arrué

Domingo 19 de febrero

12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. U. de Concepción, estadio Calvo y Bascuñán, Angelo Hermosilla

18:00 horas, San Luis vs. Everton, estadio Lucio Fariña, Francisco Gilabert

20:30 horas, Unión Española vs. Deportes Temuco, estadio Santa Laura, Cristián Andaur