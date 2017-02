"Esta ha sido una semana de mierda": El descargo de Espinel tras el triunfo de Wanderers

La goleada 3-0 de Santiago Wanderers sobre Universidad Católica le permite al Decano tomarse un buen respiro en su lucha por la permanencia. Del mismo modo, la victoria le permite al director técnico caturro Eduardo Espinel conseguir un poco más de tranquilidad.

Tras la pasada derrota ante la Universidad de Concepción, el entrenador uruguayo fue blanco de duras críticas e incluso se especuló con un posible despido si es que el conjunto de Valparaíso no vencía a la UC. Por lo dicho, el Roble vivió duros días antes del choque ante los cruzados, sin embargo tras el triunfo tuvo la chance de dar sus descargos.

“Se escuchan rumores, que al técnico lo echarán si pierde. La familia sufre eso, y no es fácil perder el laburo. De mí depende mucha gente atrás. Esta ha sido una semana de mierda, no he dormido en casi todas las noches, pero ahora estoy contento y dedico el triunfo a mi familia”, expresó el charrúa.

“Nadie quiere estar en la situación en que estamos, ésta es la peor semana que he tenido desde que estoy en Chile. Le estaban haciendo un daño al cuerpo técnico y jugadores, algo que no merecemos”, prosiguió el DT porteño, agregando que “mi familia me dice que hemos sido castigados, porque no nos ha ido bien y ellos son los que sufren y uno está solo acá”.

Espinel insistió en que “nosotros no venimos a robarle la plata a nadie, nosotros venimos a laburar. A veces el laburo te alcanza, a veces no. Y si tenemos que irnos, nos iremos con la conciencia tranquila, porque ‘laburamos’ lo mejor que pudimos”.

Pese a la alegría producto de la victoria sobre el actual campeón del fútbol chileno, el jefe de la banca caturra avisó que “si el partido que viene perdemos, tal vez hagamos las maletas buscando otro sueño. Pero lo que más nos complica es que sufra tanto la familia inmerecidamente, porque no estamos robándole el pan a nadie”.