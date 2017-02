Arrué adelantó su informe y aclaró quiénes convirtieron los goles de Colo Colo y O"Higgns

A los seis minutos del compromiso, Colo Colo se puso en ventaja tras un potente remate de Jaime Valdés que fue desviado por el delantero Esteban Paredes y a los 28′, O’Higgins logró el descuento gracias al disparo de Alejandro Márquez y que dio en el cuerpo de su compañero Cristián Insaurralde.

Ambas anotaciones abrieron el debate de quiénes habían sido finalmente los autores de las conquistas. Sin embargo, una vez terminado el duelo, el árbitro del partido, Franco Arrué, esclareció las dudas.

“El primer gol de Colo Colo es un remate de Jaime Valdés que es desviado levemente por Esteban Paredes. Por lo mismo, en el informe que voy a realizar mañana (hoy) pondré que el tanto es de Valdés”, explicó el juez tras salir de camarines en el Monumental.

¿Qué pasaba si Paredes estaba adelantado? El propio Arrué aclaró la situación al establecer que “si Paredes se encontraba fuera de juego el gol habría sido anulado, pero lo vi en línea con el defensor y por lo mismo, convalidé la anotación de Valdés”.

En cuanto al gol de los dirigidos por Cristián Arán, el árbitro de 38 años expuso que “es un remate de Alejandro Márquez y el balón pega en Insaurralde desviando un poco la trayectoria. Si bien, ese desvío descolocó al portero Villar, le voy a dar el gol a Márquez ya que la pelota iba en dirección al arco”.

Cabe destacar que Arrué redactará el informe este domingo y fue claro en remarcar que no se apoyará en las imágenes de televisión para su escrito.

Mareo en pleno partido

Una situación dramática se vivió en pleno segundo tiempo cuando Franco Arrué se acercó al cuarto árbitro y al lugar llegaron los médicos de Colo Colo y O’Higgins. El juez principal no se sentía bien y el duelo estuvo detenido por un par de minutos. Una vez finalizado el duelo, el referí reveló los motivos que lo llevaron a detenerse un instante.

“En una jugada choqué con Juan Fuentes quien sin querer me dio un golpe en el rostro y quedé mareado por un par de minutos. Por lo mismo, detuve un poco el partido, ya que no me sentía bien”, contó el juez del compromiso donde Colo Colo sufrió para vencer a O’Higgins y seguir en la cima del Clausura.