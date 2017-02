Droguett en su redebut: "Pasaron muchas cosas por la cabeza"

Fue una jornada de grandes emociones en Antofagasta. La notable goleada 5-0 sobre la Universidad de Concepción en el Calvo y Bascuñán tuvo un elemento muy especial más allá del contundente resultado: el retorno de Hugo Droguett.

A los 75 minutos el experimentado volante ingresó en lugar del joven Ángelo Araos, recibiendo una calurosa ovación por parte de los hinchas que llegaron al recinto de la avenida Angamos. Era el redebut del zurdo tras los problemas de salud que sufrió durante el pasado receso veraniego.

Mientras se encontraba pasando las fiestas de fin de año con su familia en Temuco, el ex seleccionado nacional se descompensó, presentando un cuadro de migraña intensa con pérdida de fuerza y paresia de su extremidad derecha. Debido a ello debió ser internado.

Fueron días difíciles para el futbolista de 34 años, sin embargo todo ello quedó atrás. “Contento y extraño a la vez. Gracias a Dios todo salió bien. Hicimos todos los exámenes y pude comenzar de a poco, pude regresar a la cancha y es como volver a debutar”, comentó el propio Droguett sobre su reestreno en el CDF.

“Pasaron muchas cosas por la cabeza, que quizás no iba a volver a jugar, aunque nunca me dijeron eso, pero ya está todo bien, estoy de vuelta y muy contento”, prosiguió el mediocampista que no jugaba de manera oficial desde el 4 de diciembre pasado, cuando actuó en la caída 2-1 de los Pumas ante Unión Española como visita.

Sobre las cálidas muestras de afecto que le hicieron sentir los hinchas nortinos durante el encuentro ante el Campanil, el formado en la UC manifestó que “me he ganado el cariño y respeto con lo que he hecho dentro de la cancha, sólo puedo agradecer todas esas demostraciones”.

En materia futbolística, el ex hombre del Cruz Azul destacó la forma en cómo su elenco consiguió la victoria ante la U penquista. “El equipo en todo momento demostró tranquilidad, a pesar de lo malo que estábamos haciendo al inicio del torneo. No es fácil pelear en esta instancia (descenso), pero el equipo estuvo a la altura. Lo que viene no será fácil, pero lo de hoy fue valiosísimo para la confianza”, aseveró.