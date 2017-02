Brayan Véjar y su titularidad en Colo Colo: "Tenía que esperar la oportunidad y se dio"

La salida de Martín Rodríguez de Colo Colo parecía ser una tragedia para el equipo Cacique, ya que el actual jugador de Cruz Azul fue uno de los puntos más altos del Torneo de Apertura 2016 y en la Copa Chile que finalmente los albos se coronaron.

La dirigencia de Blanco y Negro fue a buscar a Mark González, un jugador consolidado, para reemplazarlo, aunque la llegada del ex UC no ha sido lo esperado. Eso sí, Colo Colo no ha pasado problemas en la banda izquierda, ya que Bryan Véjar está haciendo olvidar a Rodríguez y ha sido titular en los últimos dos partidos del campeonato y los dos partidos ante Botafogo por la Copa Libertadores.

“Me fue complicado volver de un desgarro, eso me había pasado la cuenta. Martín Rodríguez estaba en un buen rendimiento y me costó jugar en ese puesto. Por la derecha estaba complicado, porque Luis Pedro Figueroa estaba en un buen momento. Tenía que esperar la oportunidad y se dio”, aseguró el surgido en Huachipato a Radio Cooperativa.

Además, Véjar también comentó el momento de Colo Colo, que marcha primero en el Clausura con nueve puntos en tres partidos y aseguró que todavía no se confían dentro del plantel, a pesar del auspicioso arranque.

“El tema del favoritismo lo han dicho mucho, lo tomamos de ir semana tras semana y partido a partido, porque hay equipos que dan la sorpresa. No nos confiamos por ir primeros, queremos ir partido a partido y ganar. Estamos haciendo buenos partidos, tenemos que seguir en eso para seguir en la punta, si queremos el campeonato“, señaló el mediocampista de 21 años.

“Se han dado las cosas, es un comienzo bueno y estamos felices por esto, tenemos que seguir. Va a ser más complicado ahora, todos los equipos van a venir a jugar por algo y en Colo Colo siempre está la presión de los campeonatos”, añadió.

El ex seleccionado sub 20 también analizó el duelo que los albos jugarán ante Universidad Católica el próximo sábado 4 de marzo, siete días después de visitar a Deportes Temuco.

“Vamos partido a partido, Católica no venía jugando igual que el campeonato pasado, pero ahora el rival es Temuco, vamos viéndolos por semana. Estamos enfocados totalmente en el campeonato. Ellos tienen dos torneos, entonces será más complicado por el recambio de jugadores“, aseguró Véjar.