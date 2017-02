Dani Alves desencantado: "El fútbol trae envidia, hipocresía y falsas amistades"

Durante toda su carrera, Dani Alves se ha caracterizado por su sinceridad. Este lunes, el lateral de la Juventus entregó una extensa al diario ABC donde repasa su salida del Barcelona, confiesa su verdadera relación con Cristiano Ronaldo y critica todo lo que rodea el fútbol profesional.

“El fútbol es muy hipócrita. Por eso estoy decepcionado. La fama es una mierda. Yo de pequeño practicaba mi firma porque soñaba con ser famoso, ser importante y dar autógrafos. Pero esa era la mentalidad propia de la inocencia de un niño. Realmente, no tenía ni idea de lo que significaba.El fútbol trae envidia, hipocresía y falsas amistades“, afirmó el jugador de la Juventus en la entrevista.

El seleccionado brasileño aprovechó la oportunidad para entregar detalles de su salida del Barcelona la cual no tuvo exenta de polémica debido a que Alves terminó contrato con el cuadro culé para así ir sin costo a la Juve.

“Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Durante mis tres últimas temporadas siempre se escuchaba que Alves se iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA“, recordó el defensa.

“Quería salir de mi zona de confort y competir a un alto nivel en club histórico y ganador. Porque soy un ganador. Y la Juventus también lo es”, complementó.

Para finalizar, se refirió a supuesta distancia que tiene con Cristiano Ronaldo. “Toda mi pelea con Cristiano fue por la culpa de la prensa. Si la gente supiera lo mucho que yo respeto a Cristiano Ronaldo. Todo el mundo que me habla de Cristiano me dice que es un profesional gigante. La prensa vendió mis palabras de otro modo, diciendo que yo había hablado mal de él. Y Ronaldo se lo creyó. Por eso no me saludó en la gala del Balón de Oro“, concluyó Dani Alves.