Nicolás Córdova podría ser sancionado con una fecha por no asistir a conferencia de prensa

Nicolás Córdova podría ser sancionado por no asistir a la conferencia de prensa tras el partido que Palestino perdió 2-0 ante Audax Italiano por la tercera fecha del Torneo de Clausura. La decisión que tomó el técnico no es nueva puesto que el ex jugador del Parma volvió a incumplir el reglamento, ya que tampoco asistió a hablar con los medios de comunicación en la caída 3-2 de su equipo ante Huachipato.

El reglamento de la competencia indica que los entrenadores tienen la obligación de atender a los medios después de los partidos. “El Director Técnico, una vez concluido el partido dentro de los treinta minutos siguientes, deberá estar disponible para realizar una conferencia de prensa. De no asistir, tendrá la sanción de una fecha de castigo”, señala el documento en su artículo 53, número 6.

“Esta infracción deberá ser denunciada por el árbitro del partido o por la Gerencia de Competiciones”, añade el reglamento del Campeonato Nacional.

Por su parte, el DT intentará cambiar el rumbo de Palestino en el torneo en la próxima fecha, tras tres derrotas seguidas, cuando el tricolor visite a Antofagasta el sábado 25 de febrero.