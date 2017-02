Sigue la polémica: Nicolás Peric se enfrentó cara a cara con Caco Villalta

Una sensación extraña dejaron las imágenes de Nicolás Peric bromeando con el cuerpo arbitral del duelo entre Audax Italiano y Colo Colo. En el video publicado por el Canal del Fútbol (CDF), el arquero está en el medioterreno discutiendo, y luego riendo con los jueces, lo que llevó a generar muchas críticas por parte de los comentaristas del citado medio.

Uno de los más críticos fue el periodista Juan Carlos Villalta, a quien Peric le dedicó el triunfo 2-0 de los audinos frente a Palestino el pasado fin de semana, y le envió el premio ganado por ser el mejor jugador del partido. Ante eso, el portero fue invitado a conversar con Villalta este lunes a CDF, donde aprovechó de encarar al comunicador.

“Eres el mesías del fútbol, deberías haber sido el DT de la selección chilena porque sabes un montón”, dijo el guardameta para comenzar sus descargos. “Tus comentarios están cada día más lejos de los futbolístico. Llevo 20 años jugando y no me merezco esto”, añadió el portero de los de La Florida, según lo publicado por la cuenta de Twitter del canal.

Por otra parte, el comentarista no calló ante los dichos de Peric y le respondió inmediatamente. “He visto todas tus payasadas. No soy periodista para que me aplaudan. El mérito que tengo es que me importa un bledo lo que piensan los jugadores. Te encuentro poco serio en el arco, pero eso no es decirte poco profesional. No tengo rencor, ni odio”, aseguró Villalta.