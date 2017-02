Ronald Fuentes confía en Hoyos: "Él trajo algo que la U no tenía, tranquilidad"

Con derrotas a cuestas y una sola victoria en el Torneo de Clausura, el técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos ya comienza a colmar la paciencia de los hinchas de la U, aunque en Azul Azul respaldaron su trabajo y aseguran que es cuestión de tiempo conseguir los resultados que se se esperan.

“Los equipos son como son los técnicos y Guillermo vino a traer algo que la U no tenía, que es tranquilidad. Sé que no hay tiempo en la U, que la desesperación de la gente es muy grande y no soy quien para pedir calma, pero sí tranquilidad, porque las cosas se están haciendo bien”, reconoció el gerente deportivo del club, Ronald Fuentes, a radio Cooperativa.

Eso sí, Fuentes fue claro que “no vamos a prometer el torneo, porque sería mentirle a la gente, pero sí nos vamos a entregar por completo para estar entre los cuatro primeros y tener opción de ir a un torneo internacional nuevamente”,

“Con el pasar del tiempo, cuando conozcan la mano de Guillermo y seamos un equipo sólido, ahí a lo mejor podemos ofrecer torneos. Lo importante es encajar un par de partidos seguidos con triunfos para esa tranquilidad que necesitamos”, remató el ex defensor.