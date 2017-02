Alcalde de Constitución le respondió a Claudio Bravo: "Está equivocado"

Luego de que Claudio Bravo acusara a Carlos Valenzuela, alcalde de Constitución, de cerrarle el paso a la entrega de materiales para ayudar a las familias damnificadas por los incendios en Los Aromos de Santa Olga, la respuesta del propio edil no demoró en llegar.

“No puedo creer lo que él publicó, no tengo el poder para impedir la ayuda y aunque lo tuviera no lo haría, lo único que quiero es que la ayuda llegue pronto a la comuna. Entiendo que él está jugando en Inglaterra, que no debe conocer la realidad de lo que nos pasó salvo por las redes sociales o por los medios de comunicación. Pero a mí no me conoce y yo no lo conozco a él, tengo una muy buena impresión de él y creo que está equivocado”, aseguró Valenzuela a Radio Cooperativa.

“Se trata ni más ni menos que de un ídolo del fútbol chileno, capitán de la selección chilena, a quien públicamente he agradecido por la ayuda que él le está dando y le va a dar a la gente damnificada acá en Constitución”, añadió el edil.

Por su parte, Bravo tiene con Manchester City este martes el encuentro por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League contra Mónaco, a la espera de volver a ser titular, tal como ocurrió el último fin de semana en la FA ante Huddersfield.