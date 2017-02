Álvaro Ramos sueña en grande: "Mis sueños son ser goleador y campeón con Iquique"

El viernes pasado Álvaro Ramos tuvo una soñada jornada en el Torneo de Clausura. El delantero anotó un triplete en el triunfo de Deportes Iquique por 3-1 sobre Cobresal, que le permitió a los Dragones Celestes mantenerse como líderes del certamen con campaña perfecta.

Además, con su hat-trick el Chanchito sumó cuatro tantos para ubicarse como uno de los máximos artilleros, con uno menos que el atacante de Colo Colo, Esteban Paredes, a quien se le rectificó una conquista ante O’Higgins.

Por eso, Ramos ya comienza a ilusionarse con poder superar al albo y alcanzar el título del campeonato, el mismo que se les escapó a los nortinos sobre el final del semestre pasado.

“Es muy lindo estar arriba en la tabla de goleadores. Siempre entrego lo mejor en los partidos y afortunadamente se han dado los goles. Feliz por eso; espero seguir así y continuar marcando”, reconoció en declaraciones que reproduce La Estrella de Iquique.

“Quiero ir paso a paso y tratar de marcar en los partidos que viene. Mis sueños son salir goleador y campeón con el equipo. Estamos trabajando para eso, estamos entregando todo y ojalá que se puedan dar las cosas”, añadió.

Por último, Ramos descartó rumores sobre el interés desde clubes de Francia y México por sus servicios. “La verdad es que no tengo representante y no he sabido nada, de ningún equipo interesado. Estoy preocupado de Iquique, de hacer las cosas bien y de entregarlo todo”, concluyó.