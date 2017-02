Buljubasich y el momento de la UC: "No estamos muy contentos con el inicio que tenemos"

Universidad Católica no encuentra el rumbo en el inicio de 2017. Después de las primeras tres fechas del Torneo de Clausura, los dirigidos por Mario Salas suman tres puntos, con una victoria y dos derrotas.

Además de no encontrar los resultados, la UC no juega como lo terminó haciendo el año pasado. Sólo ha marcado dos goles y ambos han sido de penal, algo que preocupa a José María Buljubasich, gerente deportivo del equipo precordillerano.

“No estamos muy contentos con el inicio que tenemos. Estamos apoyando para salir el domingo a ganar el partido. Confiamos en que el plantel va a alcanzar su mejor momento. El torneo pasado nos costó el arranque y ahora lo mismo, ojalá el partido del domingo sirva para volver encontrar el nivel”, aseguró el Tati.

“Ojalá que el partido del domingo sea un puntapié para retomar el nivel del campeonato pasado. No veo un equipo desgastado, pero sí, no estamos al nivel futbolístico al que terminamos el año pasado”, añadió el ex arquero.

Además, el directivo reveló que en el verano las prioridades eran traer un defensor central, además del centrodelantero, puesto que terminó cubriendo con Santiago Silva.

“Trabajamos juntos en los puestos con Mario. Nunca se habló de traer un volante de contención. Habíamos planificado traer un central y un delantero, privilegiamos las renovaciones, por eso todos decidimos solo traer un 9. A la hora de tomar la decisión de no traer el central, se evaluó que habían otros jugadores que podían jugar ahí”, reveló el argentino.

La UC buscará corregir su rumbo el próximo domingo 26 de febrero, cuando enfrente a Unión Española en San Carlos de Apoquindo a partir de las 20:30 horas.