Farías confía en su The Strongest: "El que nos menosprecia, lo paga con fútbol"

The Strongest y Unión Española se medirán este jueves en el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, que entrega un cupo a la zona de grupos de la competición.

César Farías, entrenador del equipo boliviano, se mostró confiado en ganar la llave y aseguró a La Tercera que quiere terminar con el mito de que es fácil ganarle a los equipos altiplánicos, ya que confía en la calidad de sus dirigidos.”Nos falta conquistar cosas para ganar ese respeto, pero el que nos menosprecia, lo paga con fútbol. El equipo juega bien, eso no es un misterio“.

Además, el ex seleccionador de Venezuela aseguró que la altitud de la Paz no será factor. “Nosotros no nos basamos tanto en eso, más allá de que es una realidad. Nosotros fuimos a Santa Laura, jugamos al fútbol y demostramos que fuimos merecedores de traernos un resultado que pudo ser mejor todavía. No es la altura, este equipo juega bien y sabe aprovechar su escenario como visitante y como local. En Montevideo no hay altura y en Santa Laura tampoco”.

Farías también alabó las decisiones que tomó Martín Palermo en el partido de ida, en especial con las sustituciones. “Su equipo en la Copa mostró tener orden, y en los tres partidos ha marcado goles. Tiene buenos delanteros y la verdad es que en el partido que jugamos en Santa Laura hizo buenos cambios. Los cambios lo ayudaron. Salió a buscar. Eso es una muestra que querían ir por el partido. Pero al frente tenían un rival muy difícil, quien tiene ambición de ganar”.

El ex entrenador de Tijuana reveló que todavía sigue amargado con el final del encuentro en Santa Laura, cuando al minuto 90 Diego Churín puso el 1-1 definitivo. “Unión es un equipo fuerte, que pelea y empuja, y que teníamos claro que se haría fuerte de local. Sabíamos que necesitábamos tener la pelota, que es como nosotros sentimos el fútbol. Pudimos ampliar el marcador, y eso es lo que lamentamos un poquito, por no haber cerrado la llave. No lo pudimos aprovechar”.

Las estadísticas recientes, eso sí, le favorecen a The Strongest, ya que se ha clasificado a la fase de grupos del torneo continental de forma consecutiva desde 2012, algo que Farías intentará repetir en el Hernando Siles.