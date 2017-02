En Unión creen que The Strongest acudirá a todo tipo de artimañas para lograr la clasificación

Unión Española se juega un partido clave el próximo jueves 23 de febrero, cuando dispute ante The Strongest la vuelta del partido de la tercera fase de la Copa Libertadores, que entrega un cupo a la zona de grupos.

Dagoberto Currimilla, lateral derecho del club hispano, analizó el partido que jugarán en la altura de La Paz y se mostró esperanzado en lograr el pase a la siguiente instancia.

“Nosotros vamos por la clasificación. Con el equipo que tenemos no podemos quedar afuera. Tenemos que hacer un partido inteligente, el resto está. Hay que ir tranquilos, jugar nuestro partido y no el de ellos. Tenemos que ir a hacer lo nuestro, hacer un buen partido, a no desesperarnos, porque la ventaja no la tiene nadie. El partido está igualado y pretendemos sacar la ventaja para traer la tan ansiada clasificación de este equipo, que se merece”, aseguró a La Tercera el defensor.

“Será un partido complicado, tal como fue el de ida. Será un partido durísimo, está claro. The Strongest es un equipo que propone mucho y de local será aún más ofensivo. Tenemos que mantener la concentración, seguir ordenados y hacer lo que nos pide el profe Palermo para traernos un buen resultado. Lógicamente que cerrar la clasificación es lo más importante en este momento”, añadió el ex Huachipato.

Además, Currimilla comentó el manejo de partido que tiene el Tigre boliviano y aseguró que las situaciones extrafutbolísticas serán importantes en el Hernando Siles.

“Ellos son un equipo avezado, un equipo que no sólo saca provecho de lo futbolístico, sino también que maneja todas las situaciones, todo lo que está pasando, todo el entorno. Ellos quieren siempre manejar el máximo de posibilidades de poder sacarte ventaja en cualquier situación. Sabemos que allá será así. The Strongest es un equipo que se aprovecha mucho, que cada foul lo exagera, que cada pelota detenida, si van ganando, se toman su tiempo. En los cambios, las tres veces que lo hicieron en el partido en el Santa Laura, la camilla tuvo que entrar a sacar al que salía”, señaló el ex seleccionado chileno sub 20, asegurando que “son cosas que pasan, pero obviamente que allá será igual, esconderán las pelotas, y todo eso”.

Unión Española buscará entrar a la fase de grupos de la competición continental después de tres años, mientras que The Strongest intentará estar por sexto año consecutivo en esa ronda.