Esteban Paredes: "Quiero ganar la Copa Libertadores"

Esteban Paredes es la gran figura de Colo Colo en el inicio perfecto que tiene el equipo de Pablo Guede en el Torneo de Clausura, registrando tres victorias en la misma cantidad de partidos. El delantero ha estado presente en los nueve goles que lleva el Cacique, donde él aportó con cinco.

Sobre su presente y el gran arranque que registra en este torneo, el jugador confesó que Marcelo Bielsa lo ayudó mucho para ser el atacante letal que es en la actualidad.

“Marcelo Bielsa me ayudó mucho cuando fui a la Selección. Él me mostraba videos con todos mis movimientos y me decía cuáles estaban bien y cuáles estaban mal. Bielsa me enseñó a cómo moverme en el área y a estar bien ubicado”, dijo Paredes.

Al ser consultado por cual es el sueño que le queda por cumplir en Colo Colo fue claro en indicar que “mi motivación es tratar de salir campeón, salir goleador. Quiero ganar la Copa Libertadores, ese es el objetivo que me falta y que todo colocolino quiere tener“.

Lamentó la eliminación en la Copa

Sobre el perfecto arranque del Cacique en el Clausura dijo que “estoy bastante contento no sólo yo, el cuerpo técnico y los hinchas, es un arranque positivo el que hemos tenido y de a poco vamos encontrando nuestro nivel y estamos todos muy tranquilos”.

“Colo Colo tiene que ser siempre candidato al título y vamos partido a partido para eso. Si he sido figura, es gracias a mis compañeros”, añadió.

Paredes encendió las alarmas la semana pasada al realizarse evaluación medicas y el jugador reconoció que no está a plenitud física, pese a eso indicó que “estoy en un buen momento y si bien, hemos estado con algunas molestias, hemos ido separando las cargas y espero llegar el domingo de buena manera”.

“Siempre quiero ir más lejos. Estoy en un buen momento siempre mi intención es trabajar de la mejor manera y agradezco enormemente a mis compañeros y esperemos seguir de la misma forma tanto en lo colectivo y en lo individual”, apuntó.

“Me falta para ser un jugador completo”

Paredes a sus 36 años ha mostrado un liderazgo en Colo Colo y un jugador que es clave para el técnico.

Sobre está situación fue claro en señalar que “me siento bastante bien, bastante motivado e ir paso a paso y con la misma humildad de siempre y creo que esto es un conjunto y vamos a seguir buscando los objetivos”.

“Si bien, uno a corta o larga edad, nunca va a terminar de ser un jugador completo y eso lo da la experiencia. Ahora me siento con más experiencia, pero siento que me falta para ser un jugador completo”, añadió.

Pensando en el duelo ante, que se disputará este domingo a las 12:00 horas en el estadio Germán Becker, expresó que “nos ganó el torneo pasado, tienen un buen planteamiento y ahora cambiaron al técnico y cada jugador dará el máximo para demostrar sus condiciones para convencer al nuevo entrenador”.

Finalmente al de consultado por los equipo que estarán disputando el campeonato dijo que “creo que se verá entre la quinta y sexta fecha el candidato o candidatos que van a pelear el título”.