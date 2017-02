Despedido gerente de Temuco acusa "lavado de imagen" en favor de Marcelo Salas

Semanas difíciles viene atravesando Deportes Temuco. El mal andar en cancha del primer equipo tiene al conjunto albiverde en condición de colista en la tabla del descenso y aquello ha provocado coletazos en otros estamentos de la institución: el DT Luis Landeros renunció a su cargo tras la caída 5-2 ante Unión Española, y, previamente, el gerente deportivo Milton Flores había sido despedido.

Y el aludido Flores, quien fue desvinculado el pasado 13 de febrero, sacó la voz para hablar sobre su salida y de la crisis que se vive en la capital de la Araucanía. En dicho contexto, el otrora funcionario del Histórico acusó un “lavado de imagen” en favor de Marcelo Salas, propietario y presidente del club.

“Seguramente esta entrevista va a traer consecuencias, porque estar en contra de Marcelo Salas tiene una incidencia en el fútbol no menor, pero si significa que esto que no puedo trabajar más en el fútbol, bueno veré otras alternativas. Pero no creo que sea así, porque de los clubes que he salido, y que no tienen la trascendencia de Deportes Temuco, he salido muy bien”, comenzó manifestando Flores en conversación con El Austral de Temuco.

“Me despidieron por necesidades de la empresa, esa es la justificación o el motivo que yo tengo para no estar trabajando en Deportes Temuco. Me lo comunicó el gerente general. Nunca me dieron una explicación, me llegaron las cartas correspondientes a mi casa que estoy despedido por necesidades de la empresa”, expuso.

Al ser consultado por los motivos que él supone, el ex gerente albiverde sostuvo que “yo creo, por cosas que entre pasillos se dicen, que quizás tenía mucha cercanía con los jugadores, mucha cercanía con el cuerpo técnico en relación al respeto, al no opinar más allá de lo que eran mis labores o funciones, al no meterme en el equipo porque no me correspondía, no es parte de mi labor y nunca lo voy a hacer. Más argumentos que esos no sé más”.

Yendo a situaciones específicas que sellaron su desencuentro con el Matador, el ex DT de San Antonio Unido habló de “la llegada de refuerzos que se me responsabilizó a mí y yo tuve que dar la cara por malas decisiones”. En dicho contexto emerge el controvertido caso de Mariano Almandoz, lateral argentino que llegó de la cuarta división transandina y que no ha visto minutos en Temuco por su bajo nivel.

“Encuentro injusto que tomen una decisión de club donde yo tuve que salir a dar una explicación de la llegada de un jugador y después dejarlo en el olvido. Hoy Mariano está absolutamente en el olvido de todo el mundo. Él no puede hablar, no sé si por instrucción o por decisión personal, pero obviamente las malas decisiones no tenían que ver con el visto futbolístico en este caso de Luis Landeros ni el mío”, explicó Flores al respecto.

Prosiguiendo con su postura, argumentó que “a nosotros nos comunicaron que Mariano Almandoz estaba contratado. Las negociaciones que estábamos haciendo eran con Esteban González, estaban avanzadas porque el profe había pedido un lateral derecho a raíz de la lesión de Jaime Soto. Pero nos comunicaron que Mariano estaba contratado, asumimos una responsabilidad malamente y hago un mea culpa porque nunca tuve que aparecer yo dando una declaración que era un jugador que habíamos seguido, porque no fue así”.

Respecto a su responsabilidad en la conformación del actual plantel del Indio Pije, el otrora futbolista de Colo Colo manifestó que “seguramente la tengo, no tengo toda la que públicamente creen. Estuve muy en desacuerdo con decisiones que se tomaron, en relación a la conformación del plantel, estuve de acuerdo en otras. Éste, es un lavado de imagen deportiva de Marcelo Salas, como dirigente, el necesitaba lavar su imagen en relación a sus malas decisiones que se han tomado desde lo deportivo, de lo cual yo fui parte”.

Por lo dicho anteriormente, el cesado funcionario dejó en claro qué impresión le quedó del aún goleador histórico de la Roja. “Yo esperaba que él se sentara conmigo y él me dijera que yo no continuaba, eso esperé. No creo tener la arrogancia de creer que a mí nunca me iban a echar de Deportes Temuco porque era amigo de Marcelo, porque no soy amigo de Marcelo Salas, pero esperé por un tema de que él me pidió que viniera a Temuco, yo no lo busqué”, declaró.