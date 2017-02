Gastón Fernández aclara polémica con hincha de la U

El volante argentino de la Universidad de Chile, Gastón Fernández, ha estado en el centro de la polémica luego de los trascendidos de prensa que hablaban de una discusión que habría tenido con un hincha de los universitarios, afuera del Centro Deportivo Azul de La Cisterna.

En base a lo que relataba radio ADN, un fanático le pidió que se fuera del club, una vez terminado el entrenamiento de los universitarios, a lo que la Gata habría respondido “Háblale a Carlos (Heller) que me pague y me voy”.

Ante esa versión, el ex jugador de Estudiantes de La Plata prefirió aclarar la situación y entregó su versión personal a través de redes sociales. Ahí la Gata explica cómo ocurrieron los hechos a la salida del CDA y se muestra “sorprendido” por la repercusión mediática que alcanzó esa conversación con el hincha de los laicos.

“Me tomo este tiempo para aclarar lo sucedido y dejar tranquila a la gente que se preocupa por mí…el día lunes, un solo hincha se acercó respetuosamente a conversar conmigo,situación a la que accedí desde mi auto y una vez terminado,sin ningún tipo de agresión, me retire del centro deportivo del club…aclaro,nadie me apretó,está persona era un solo hincha y no un barra como está circulando en muchos lados,sinceramente estoy sorprendido por tanta repercusión…gracias igualmente a todos los que se preocuparon y me hicieron llegar sus mensajes (sic)”, escribió el mediocampista trasandino en su cuenta oficial de Instagram este miércoles.

Fernández ha sido uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada de la Universidad de Chile durante la etapa del nuevo técnico Ángel Guillermo Hoyos, e incluso se ha puesto en duda su permanencia en el club laico, con una opción de que vuelva al elenco Pincharrata antes de que concluya su contrato con el elenco laico.