Pablo Galdames se ilusiona con la opción de River Plate: "Tengo ganas de salir de Chile"

Durante las últimas temporadas, el volante Pablo Galdames ha sido una de las máximas revelaciones de Unión Española; tanto así que con Martín Palermo le ha dado la confianza de ser titular en los últimos partidos que ha disputado el cuadro hispano tanto en Copa Libertadores como en el torneo nacional.

Su buen rendimiento generó que varios equipos internacionales pusieran sus ojos en él. El último que sonó fue River Plate. “Escuchar que River me quiere obviamente me ilusiona, pero pienso día a día. Si sigo haciendo las cosas bien, vendrán buenas cosas en mi carrera. Tengo que tratar de que la presión no me afecte y concentrarme en el juego. Que el equipo ande bien”, afirmó Pablo Galdames.

En conversación con Radio Zonica, el jugador Sub 20 hispano se mostró bastante interesado con la opción de fichar por el equipo argentino y confesó que todavía no conversa con el técnico Martín Palermo sobre esta oferta. “Martín no me dijo nada de River. No hemos tocado el tema todavía. Estoy feliz en Unión Española, pero tengo ganas de salir de Chile y el fútbol argentino es una gran vitrina para el mundo”, sentenció el jugador de Unión Española.

Pablo Galdames en en @riverinstanteok: "Tengo contrato hastta junio de 2019. Unión Española me ha dado mucho desde que soy pequeño" — River Instante (@riverinstanteok) February 22, 2017