Wilson Morelo será baja en Everton ante la U y Santiago Wanderers

Un buen inicio ha tenido Everton en el Torneo de Clausura. El elenco de Pablo Vitamina Sánchez ha sumado siete unidades en tres partidos y en las próximas dos fechas se juega compromisos clave, ya que visitará a la U en el Nacional y recibirá a Santiago Wanderers en Sausalito.

Eso sí, los Ruleteros perdieron a una de sus figuras, ya que Wilson Morelo será baja. El colombiano se sometió a exámenes que confirmaron un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por 14 días, por lo que no podrá jugar ante los Azules y Caturros.

Por su parte, Pablo Vitamina Sánchez lamentó la baja del ex Independiente de Santa Fe, quien había sido titular indiscutible en su esquema. “Nos complica porque estábamos con el sistema de 4-4-2, donde nos estábamos sintiendo cómodos, entonces ahora hay que ver cómo lo vamos a reemplazar”, aseguró al diario El Mercurio de Valparaíso.

Además, Morelo criticó la cancha del Lucio Fariña en redes sociales. “Es de no creer la cancha del equipo San Luis, ni pasto tiene, literalmente está el jugador corriendo en el piso con cauchos. Esto es anti fútbol, no pueden existir estas canchas, es una falta de respeto al buen fútbol, y como me pasó a mí y a muchos jugadores. Esto es una falta de respeto, por favor no más”.

El atacante cafetalero suma un gol en tres partidos con la camiseta de Everton. Convirtió en la victoria 2-1 ante Universidad católica en la segunda fecha.