Huachipato estaría interesado en fichar a joven figura de Cobreloa

Desde la llegada de José Sulantay a Cobreloa, el elenco de Calama ha sumado una victoria, dos empates y una derrota. El experimentado estratega hizo una serie de cambios para levantar al equipo y uno de los afectados fue el volante Matías López, quien pasó a la suplencia.

El propio mediocampista aseguró a Radio En la Línea que le interesa la opción de llegar a Huachipato, club que buscaría su contratación. “El presidente (Marcelo Ambrosio) creo que ha demostrado harto interés y se ha comunicado con mi representante. Espero que resulte lo mejor solamente”.

“Todavía no firmo contrato (como profesional con Cobreloa) pues han habido algunos problemas que espero se solucionen luego. Han habido malentendidos respecto a lo que se había acordado en los contratos. Si no se soluciona el tema es hora de partir. Quiero jugar solamente y si aquí no se da la posibilidad, ir a otro lado no estaría mal”, añadió López.

Eso sí, el volante aseguró que continúa trabajando para tener una oportunidad en el once de Cobreloa. “Estoy entrenando y tratando de hacer las cosas bien para que cuando se dé la oportunidad estar listo y aprovecharla. Nadie dijo que sería fácil. Lo importante no es como se empieza sino como se termina, y tengo toda la fe en que pueda volver a jugar”.

En caso de fichar en el club de la octava región, López podría jugar recién a partir de mediados de 2017.