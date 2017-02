Pablo Guede criticó el trabajo de la Roja Sub 20: "Iván Morales llegó con cuatro kilos de sobrepeso"

Para el Sudamericano Sub 20 de Ecuador, Colo Colo aportó con tres jugadores: Gabriel Suazo, Cristián Gutiérrez e Iván Morales. Tras el fracaso que logró la selección, debido a que quedó eliminada en la fase de grupo, los futbolistas albos regresaron al Monumental con un trabajo bastante especial: por varios días estuvieron entrenando con Manuel Crespo quien se desempeña como ayudante de Pablo Guede en su staff.

Este jueves, el DT albo asistió a conferencia de prensa donde reveló más detalles de este trabajo y confesó que Iván Morales no llegó un estado físico adecuado tras su participación en el Sudamericano Sub 20.

“Cuando volvieron del Sub 20, Suazo y Morales no llegaron de la mejor forma. El profe (preparador físico) lo consideró que tenían que hacer una readaptación al trabajo y estuvieron entrenando aparte. Morales llegó con cuatro kilos de sobrepeso; le dimos un trabajo por 10 días y la verdad es que lo hicieron de forma excelente por lo mismo ya están con nosotros en el plantel”, sentenció el técnico desde el Monumental.

Ante sus declaraciones, la prensa presente en la sala de prensa le comentó si algo tenía que ver la forma de trabajar de Héctor Robles con el sobrepeso de Morales y la temprana eliminación del campeonato Sub 20. “Yo estoy contando lo que pasó, que no hayan rendido en la Sub 20 no es problema mío”, respondió algo molesto el técnico Pablo Guede.