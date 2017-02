Manuel Villalobos entra en conflicto con Jaime Vera por suplencia en Iquique: "Estoy incómodo con la situación"

Con 36 años, el delantero Manuel Villalobos no está pasando por un buen momento. A pesar de ser un goleador innato y no tener problemas físicos, el atacante no ha sido muy considero por el técnico Jaime Vera durante este Clausura: en las primeras cuatro fechas, solo suma cuatro minutos ante Universidad de Chile.

El escenario no tiene feliz a Villalobos y así mismo lo explica el jugador a la Estrella de Iquique. “Me tiene un poco incómodo la situación por el hecho de que quiero participar, quiero tener minutos. Ya me ha tocado dos partidos no poder entrar y obviamente uno va perdiendo quizás ritmo de partido pero voy a seguir entrenando como lo he hecho siempre, como lo he hecho toda mi carrera, siempre dar el 100%”, sostuvo el delantero celeste.

Por su parte, el técnico Jaime Vera intentó explicar que la suplencia de Manuel Villalobos se debe a que todavía no está bien físicamente para asumir la titularidad. “Nosotros tenemos 18 a 20 jugadores y están todos en condiciones de poder jugar. Algunos juegan más que otros (…) eso es normal en el fútbol. Diego Bielkiewicz tiene virtudes que nos va a dar muchas satisfacciones. Es un jugador que nos ayudará mucho así como está Manuel Villalobos que todavía no está a punto para que sea el aporte que siempre ha sido“, comentó el técnico de uno de los punteros del fútbol chileno.

Ante las palabras de su jefe, Manuel Villalobos intenta sutilmente desmetir sus declaraciones: “Esa es la opinión de él. Yo me siento bien, obviamente yo tuve lesiones que no me permitieron terminar de la mejor manera. Tal vez tuve dos o tres días que no pude entrenar normal pero me siento bien”

“Quiero jugar, en lo personal si digo que si estoy tranquilo o conforme para nada. Siempre he jugado en donde he estado, siempre he arrancado de titular obviamente esto para mi es nuevo. El equipo ha andado bien así que hay que esperar“, explicó el delantero quien espera sumar algunos minutos este viernes ante Universidad de Concepción.