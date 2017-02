Pablo Aránguiz: el canterano que refresca el mediocampo de Unión Española

La carrera de Pablo Aránguiz va en un ascenso bastante sorprendente. En el torneo de Apertura el volante de 19 años se ganó la confianza de Martín Palermo y comenzó a sumar minutos. Este año, en tanto, ha sido titular en dos encuentros del Clausura y a pesar de que ingresó en el segundo tiempo, fue una de las figuras en el partido de ida entre Unión Española y The Strongest por la Copa Libertadores.

Aránguiz sabe que pasa por un buen momento en el fútbol profesional, por lo mismo acepta hablar con El Gráfico Chile para así analizar su rendimiento, la confianza que le ha entregado el técnico Martín Palermo a la “patrulla juvenil” y lo duro que fue quedar marginado del Sudamericano Sub 20.

“Los minutos que he entrado los he tomado muy bien. Siento que estoy aprovechando la oportunidad que me está dando el profesor; estoy con una confianza enorme. Ojalá seguir sumando más minutos y afirmarme como titular“, sostiene el canterano hispano quien el fin de semana jugó ante Deportes Temuco y marcó su primer gol como profesional.

Pablo Aránguiz es parte de la patrulla juvenil de Unión Española, la cual está conformada por Pablo y Thomás Galdames, José Luis Sierra, Cristián Gutiérrez, Jason Flores y Ángel Muñoz; ellos se han transformado en parte fundamental del primer equipo, debido a los minutos que le ha dado Palermo. “Me parece muy buena la confianza que nos ha entregado el profesor. Nosotros somos jugadores de casa y siento que con los minutos que hemos jugado le hemos demostrado que podemos ser una opción para el equipo“, comenta el volante de 19 años.

Aránguiz celebrando ante Temuco / AgenciaUno

Al igual que la mayoría de los jugadores de Unión Española, Aránguiz sostiene que la figura del argentino Martín Palermo ha impactado fuertemente al interior del camarín hispano. “Para mí es un ejemplo a seguir; mi papá era fanático de él cuando era jugador. Todos saben la calidad de futbolista que es Palermo, los títulos que ha conseguido en su carrera,por lo que para nosotros es muy bueno tenerlo. Hay que saber aprovecharlo“, sostiene Pablo quien se siente bastante cómodo con el sistema de juego que ha implementado el trasandino.

Sudamericano Sub 20: Un doloroso capítulo en la vida de Pablo Aránguiz

Al igual que muchos jugadores nacionales, el Sudamericano Sub 20 era la gran objetivo de este 2016: Aránguiz realizó todo el proceso con la selección nacional, pero el 30 de diciembre fue informado que el técnico Héctor Robles lo dejaría fuera de nómina final del campeonato que se disputó en Ecuador.

“La decisión la tomé con mucha tristeza, pena, rabia e impotencia. Pero al pasar los días me enfoqué a lo que era Unión Española. La verdad es que me dio mucha pena por como terminó el equipo, la verdad es que no merecíamos quedar eliminados por la calidad de jugadores que hay”, afirma el ex seleccionado nacional.

Mi papá es fanático de Martín Palermo

Una de las mayores críticas que recibió Héctor Robles durante el desarrollo del campeonato fueron las pocas alternativasque había en el mediocampo de la Roja; sobre todo tras la expulsión de Jeisson Vargas en el primer duelo ante Brasil.

Aránguiz comparte las críticas y afirma que “Marcelo Allende o yo hubiésemos sido una buena alternativa, pero el profe habrá tenido sus razones. Yo creo que Jeisson es un tremendo jugador, lo conozco desde chico. En general el equipo no funcionó, no merecíamos terminar así”.

A pesar de la mala experiencia que tuvo en los últimos meses con la Roja, Pablo Aránguiz quiere seguir luchando por llamar la atención de Juan Antonio Pizzi. “Obviamente me ilusiona. El sueño de cualquiera es vestir la camiseta de la selección nacional. Espero seguir así y Dios quiera ser nominado“, concluyó el jugador hispano que espera sumar minutos este jueves ante The Strongest por la Copa Libertadores.