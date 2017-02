Diego Buonanotte descarta que eliminación de Unión Española de la Libertadores beneficie a la UC

Este domingo, Universidad Católica tendrá un complejo enfrentamiento ante Unión Española. Los dirigidos por Mario Salas llevan dos derrotas consecutivas por lo que lograr un triunfo ante los hispanos es fundamental para mantener viva la ilusión de un tricampeonato. Uno de lo que ya siente la presión de este duelo es el argentino Diego Buonanotte quien adelantó que el único objetivo del plantel es sumar de tres el fin de semana.

“Venimos de dos derrotas consecutivas y no es lindo para nadie; nosotros somos los que estamos tragando este mal momento. Ahora llega el partido del domingo contra un rival que juega muy bien, pero lo importante es que estamos en casa, con nuestra gente y vamos a estar todos juntos por un mismo objetivo, que es volver a la victoria”, sentenció el volante de la UC.

En conversación con el sitio web de Cruzados, el trasandino también aprovechó la oportunidad para analizar la eliminación que sufrió Unión Española de la Copa Libertadores ante The Strongest.

“No creo que nos ayude que Unión Española haya quedado eliminada de la Copa Libertadores; eso no nos tiene que interesar porque nosotros sabemos lo que hay que hacer. Tenemos muy claro que hay que ganar, pero principalmente volver a lo más importante que tiene este equipo, que es jugar bien a la pelota. Tenemos que enfocarnos principalmente en eso y si lo logramos tenemos muchísimas más chances de ganar”, comentó Buonanotte.

Para finalizar, el volante argentino confesó que el mal arranque de este torneo de Apertura le ha afectado en lo anímico. “Estamos todos un poco bajoneados por los resultados, no han sido lo que queríamos. Nuestra idea es ir por el tricampeonato, seguir haciendo historia en este club y regalarle cosas importantes a la gente. Perder no me gusta y a mis compañeros y al entrenador tampoco, por eso estamos más comprometidos con la situación, con el club y vamos a ir con todo el domingo”, concluyó Diego Buonanotte.