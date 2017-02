Hoyos y el presente de la U: "Esto no se construye de la noche a la mañana"

Universidad de Chile intentará levantar en la cuarta fecha del Torneo de Clausura ante Everton. Los azules suman sólo tres puntos, cosechando una victoria y dos derrotas. De no lograr un buen resultado ante los Ruleteros, el elenco universitario podría alejarse de la pelea por el campeonato.

Eso sí, Ángel Guillermo Hoyos, entrenador de la U, está tranquilo con lo realizado hasta ahora y aseguró que queda mucho trabajo por delante.

“Creo que tenemos que ir partido a partido. No se puede prometer, sí prometo trabajo. Yo personalmente voy partido a partido, tratando de generar nuevas cosas, tratar de dar el máximo en cada entrenamiento. Esto no se construye de la noche a la mañana. Me siento muy halagado, muy contento de tener a los jugadores que tengo. Quiero aclarar que no estamos caídos”, señaló el DT.

La suplencia de David Pizarro también fue analizada por Hoyos, quien aseguró que no será titular ante Everton, pero que tampoco llegó a la U para ser alternativa en la banca.

“La idea es ir llevando a David. Ha pasado situaciones difíciles en cortos meses, no lo queremos arriesgar porque hay cosas importantes que se vienen. Él se está poniendo bien y espero que gradualmente vaya ascendiendo. Buscamos lo mejor para el equipo y lo personal”, afirmó el estratega.

“Si a David lo trajera para el segundo tiempo sería una falta de respeto total. Primero porque no lo pienso así y porque ya plantear eso es una situación bastante incomoda. Pizarro ha representado por 7 o 9 años al futbol chileno, merece un poco más de respeto”, añadió.

El ex seleccionador de Bolivia se mostró contento con la evolución de su plantel desde que arribó en enero de 2017.

“Siempre está la máxima exigencia. Personalmente nosotros vamos a buscar el resultado como lo hemos salido a buscar en diferentes lugares. Veo una evolución de los jugadores y con lo que ellos realizaron en el último partido me fui conforme, pero no en el sentido del resultado porque merecíamos mucho más”, señaló el ex DT de Bolívar.

“Este es un equipo de gente madura, con mucha experiencia. Vi una semana muy agresiva a nivel de trabajo en el sentido que venimos haciendo un volumen importante. Hay que seguir en esa línea y enfrentar un gran rival como Everton”, añadió.

Además, el trasandino aseguró que no piensa en el puntaje de la tabla acumulada, donde la U está sólo cinco puntos por encima del último, Cobresal, que descendería a mediados de año. “Acá se busca pensar en lograr las cosas. Hay situaciones que se pueden presentar, pero cuando se presentan hay que ver cómó se manejan, pero no de antemano”.

Sobre el próximo encuentro de los Laicos, que será ante Everton el sábado 25 de febrero a las 18:00 horas, el DT aseguró que será un partido difícil para los azules.

“Será un partido intenso y va a haber muchas situaciones a nivel del juego. Los dos equipos van a buscar. Tienen una capacidad importante, es un equipo con ideas, con ganas de hacer bien las cosas, tienen transiciones defensa-ataque muy rápidas y viene trabajando desde el semestre anterior con el mismo entrenador. Es un equipo muy difícil”, sentenció Hoyos.