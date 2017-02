Lasarte sale en defensa de Hoyos por mal arranque en la U: "Hay que tener un poco de paciencia"

Aton Chile / El Gráfico Chile

Pese a que Martín Lasarte se encuentra en Uruguay dirigiendo a Nacional, cuadro con el que viene de salir campeón, el técnico charrúa todavía no se olvida de su paso por nuestro país. En ese sentido, “Machete”, quien fue campeón con Universidad de Chile en 2014, no descartó volver a sentarse en la banca de algún club criollo a futuro.

“Estoy seguro que en algún momento voy a volver a dirigir en Chile, un país que nos encanta a mí y mi familia. siempre nos sentimos encantados, muy a gusto”, reconoció en diálogo con El Mercurio.

Además, el DT analizó a la U, cuadro del que partió a fines de 2015 y que no ha podido levantar cabeza. El adiestrador sostuvo que la situación de los azules es compleja. “Todo se ve más difícil para la U, porque está en un proceso nuevo, en una etapa de recambio, con entrenador y jugadores nuevos. Eso complicado. Sé que hay premura por lograr resultados. La caja de resonancia de la U es muy grande y es difícil hacer convivir la necesidad de ganar con un proyecto nuevo, a veces no es fácil, pero van tres partidos recién. Me parece que hay que tener un poco de paciencia“, sentenció el técnico.

El DT también aprovechó la oportunidad para así elogiar la calidad del plantel de Universidad de Chile. “Tiene muy buenos jugadores. Te hablo de los que yo no tuve: Vilches, Jara, Beausejour, Reyes, Fernández, Leiva y Mora, uno que a mi me gustó siempre. Y si a ellos les sumas a los que yo tuve, que fueron campeones, conformen un muy buen plantel”, afirmó.

Lasarte también se refirió a las chances que tiene el equipo azul de alzar el título de este torneo de Apertura. “No lo sé, no me corresponde a mí referirme a eso. Los dirigentes sabrán más. Hay que estar en el día a día, viendo la realidad, pero con un plantel nuevo no es tan fácil, más con la fuerza que tiene hoy Colo Colo y la Católica, los que tienen un plantel armado”, sostuvo Martín Lasarte.

Por último, se refirió al nivel del fútbol chileno. “Comparar el torneo local con los rendimientos o resultados de la Selección no es justo. El torneo chileno o el uruguayo no son tan malos como muchos creen. Tampoco los debes comparar con el torneo brasileño”, finalizó el actual técnico de Nacional.