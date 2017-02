Palermo tras la caída 5-0 ante The Strongest: "Me voy con una vergüenza muy grande"

El sueño de Unión Española en la Copa Libertadores se acabó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Alejandro Chumacero puso el 2-0 para The Strongest en la Paz. A partir de ahí, el club hispano no tuvo ninguna respuesta, fue goleado 5-0 y se quedó sin entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Martín Palermo, DT del elenco chileno, se responzabilizó de la humillante derrota sufrida en el Hernando Siles de la Paz.

“Es una lástima, me voy con una vergüenza muy grande como entrenador y conductor de este equipo por haber perdido de esta forma”, aseguró el Titán a Radio Cooperativa.

“Hay que pedirle disculpas a los hinchas que vinieron y nos acompañaron. Soy el principal responsable de esta derrota. No supe cómo transmitirle a los jugadores cómo llevar adelante este partido. Con el resultado me dio vergüenza como técnico y yo soy el responsable del equipo. Debo hacer más frío la autocrítica para analizar bien todos los errores que hicieron que el equipo no esté a la altura. The Strongest hizo un gran partido, pero tuvimos errores que preocupan”, añadió el DT Hispano.

Palermo también relacionó este resultado con la realidad de los equipos chilenos en los torneos continentales en los últimos años.

“A veces hay que ser más precavido en estos partidos, es una competición muy importante. Ya se verá por qué The Strongest juega siempre fase de grupo en estos últimos años.

Algo habrá que analizar para saber el por qué a los equipos chilenos les cuesta tanto mentalizarse y tener el protagonismo en estos partidos. Habrá que hacer un replanteo”, sentenció el ex Boca Juniors.