Nicolás Córdova explicó por qué Leo Valencia no viajó a Antofagasta: "No lo vi en condiciones"

Leonardo Valencia, el talentoso volante de Palestino, fue el gran ausente en el trabajado empate 1-1 de su escuadra ante Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán, y tras el partido fue el propio técnico de los tetracolores, Nicolás Córdova, quien explicó la situación del ex U.

En conversación con el Canal del Fútbol, Córdova señaló que la no citación de Valencia no se debió ni por lesión ni por guardarse al jugador de cara al estreno en la Copa Sudamericana ante Atlético Venezuela (miércoles a las 21:45 horas).

“Yo no me guardo ningún jugador. el año pasado disputamos 27 partidos (…) es una decisión técnica, no lo vi bien para venir a Antofagasta. Hoy vine con los mejores 18 jugadores que tengo”, indicó el DT dejando en claro que su ausencia es por rendimiento.

“En la medida que vuelva a ser el jugador que conocí el semestre pasado va a volver a ser citado”, complementó Córdova.