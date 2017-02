Ronald Fuentes pone los límites: "No hay ninguna opción de que yo sea el técnico después de Hoyos"

La llegada en enero de Ronald Fuentes como gerente deportivo a Universidad de Chile fue una de las decisiones de Carlos Heller que generaron polémica. A pocos días de la contratación de Ángel Guillermo Hoyos como DT de los azules, el arribo del ex defensor central puso en duda la confianza que tendría la dirigencia en su nuevo entrenador.

De todas formas, el propio Fuentes aseguró que él está para ejercer en el puesto gerencial y que no llegó al CDA como una posible carta para reemplazar a Hoyos en caso que los resultados no se den.

“No hay ninguna opción de que yo sea el técnico de la U después de Hoyos. Mi periplo en esta pasada es como gerente deportivo”, reveló el ex DT de U. de Conce a La Tercera.

Además, respaldó el trabajo del entrandor trasandino, a pesar de los tres puntos cosechados en tres partidos del Torneo de Clausura.

“Debería seguir su año, pero aquí no pasa por los resultados. Van recién tres partidos y ya se le está enjuiciando. Es como raro, pero el vértigo de la necesidad de la U de salir campeón no permite trabajar tranquilo. Yo quiero que Guillermo cuente con la tranquilidad de que se le va a cumplir el año de contrato”, reveló el ex seleccionado nacional.

“Pase lo que pase se le va a cumplir (el contrato). Hablaría muy mal de nosotros si lo cambiamos. Ya aprendimos de los errores y no queremos seguir cometiéndolos”, añadió.

El ex entrenador de Iberia también comentó las pretenciones que debe tener la U en el actual torneo y aseguró que es difícil coronarse en el Clausura.

“Es muy raro que un equipo que viene de dos o tres malas campañas salga campeón al año siguiente. Solamente pasó con el Leicester y mira cómo está ahora. Volvió a la normalidad. No sé si se puede ofrecer títulos, pero sí estar más cerca de la pelea. Lo que queremos es poder posicionarnos en los tres primeros lugares. Estar en el podio, que te dé opciones de ir a torneos internacionales”, sentenció Fuentes.